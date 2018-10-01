|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 15 Октября, 22:16 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Приморье необходимо ввести полный запрет на вырубку липы
Врио Губернатора Приморья Олег Кожемяко поручил в кратчайший срок разработать проект закона о запрете вырубки липы, чтобы представить этот документ на ближайшем заседании правительственной комиссии, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
На еженедельном совещании с участием представителей администрации Приморского края в понедельник, 15 октября, отмечено, что Приморье всегда славилось развитым пчеловодством. По словам Олега Кожемяко, жители многих районов края живут за счет пасек и сбора меда. В интересах людей вырубка липы на всей территории Приморья должна быть запрещена, убежден он.
По словам директора департамента лесного хозяйства Валентина Карпенко, сегодня в Приморье вырубается около 170 тысяч кубометров липы ежегодно. Этот вид дерева востребован преимущественно при производстве шпона и в столярном деле, идет, в основном, на экспорт. Всего же в крае объем деревозаготовки составляет 4,5 миллиона кубометров в год, доля липы в нем – не более 5%.
Олег Кожемяко подчеркнул, что запрет на рубку липы не ударит по заготовителям леса. Для них остаются другие породы – хвойные, широколиственные.
«Подготовьте документ о полном запрете вырубки липы. Если оставим для вырубки хоть какой-то район, значит дадим возможность незаконных рубок с оформлением документов на другие регионы. Все это ударит по Приморью и будущим поколениям», – заявил Олег Кожемяко.
По мнению вице-губернатора Валентина Дубинина, курирующего сферу сельского хозяйства, полный запрет вырубки липы – правильная мера для Приморья.
«Мы неоднократно обращались в Минэкономики и Минприроды за согласованием такого запрета для Приморья, и нам отказывали. С вашей, Олег Николаевич, поддержкой, мы рассчитываем решить этот вопрос. Липа – не та порода, на которой нужно строить экономику. Нужно думать о людях, которые живут в сельских территориях», – отметил он.
Олег Кожемяко поручил разработать проект закона о запрете вырубки липы в кратчайший срок, чтобы представить этот документ на ближайшем заседании Правительственной комиссии, которое пройдет в Приморье уже на этой неделе.
«Липа может кормить семью на протяжении всей жизни. Нельзя вырубать ее в угоду интересам двух-трех компаний-лесозаготовителей», – считает Олег Кожемяко.
Отметим, ранее между специалистами велись споры – запретить рубить липу на всей территории края, либо ограничиться запретом на вырубку только в зонах активного пчеловодства.
Фото из архива Администрации Приморского края
- Топ-менеджерам Приморья в среднем готовы платить более 70 тысяч рублей
- Авиакомпанию "Якутия" возглавил Владимир Горбунов
- В Приморье необходимо ввести полный запрет на вырубку липы
- 29,7 тонн золота добыто на Колыме к октябрю
- Эхо рыбацкого конгресса
- В Приморье понастроили жилья в 1,6 раза больше
- Создание единой базы агрегаторов такси отразится на качестве и цене услуги
- В Приморье подорожали хлеб, чай, сахар, соль и яйца
- В Приморье посчитали среднемесячную зарплату и сообщили о росте на 11,2%
- Спикерами бизнес-школы "РОСТ" станут предприниматели со всего мира
Очередь рассказывать сказки подошла.
"разработать проект закона о запрете вырубки липы, чтобы представить этот документ на ближайшем заседании правительственной комиссии" Т. Е. с готовым законом по сути нужно ехать к Медведеву . . .
Авторизация: