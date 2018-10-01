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В Приморье необходимо ввести полный запрет на вырубку липы

Запрет на рубку липы не ударит по заготовителям леса. Для них остаются другие породы – хвойные, широколиственные

Врио Губернатора Приморья Олег Кожемяко поручил в кратчайший срок разработать проект закона о запрете вырубки липы, чтобы представить этот документ на ближайшем заседании правительственной комиссии, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.

На еженедельном совещании с участием представителей администрации Приморского края в понедельник, 15 октября, отмечено, что Приморье всегда славилось развитым пчеловодством. По словам Олега Кожемяко, жители многих районов края живут за счет пасек и сбора меда. В интересах людей вырубка липы на всей территории Приморья должна быть запрещена, убежден он.

По словам директора департамента лесного хозяйства Валентина Карпенко, сегодня в Приморье вырубается около 170 тысяч кубометров липы ежегодно. Этот вид дерева востребован преимущественно при производстве шпона и в столярном деле, идет, в основном, на экспорт. Всего же в крае объем деревозаготовки составляет 4,5 миллиона кубометров в год, доля липы в нем – не более 5%.

Олег Кожемяко подчеркнул, что запрет на рубку липы не ударит по заготовителям леса. Для них остаются другие породы – хвойные, широколиственные.

«Подготовьте документ о полном запрете вырубки липы. Если оставим для вырубки хоть какой-то район, значит дадим возможность незаконных рубок с оформлением документов на другие регионы. Все это ударит по Приморью и будущим поколениям», – заявил Олег Кожемяко.

По мнению вице-губернатора Валентина Дубинина, курирующего сферу сельского хозяйства, полный запрет вырубки липы – правильная мера для Приморья.

«Мы неоднократно обращались в Минэкономики и Минприроды за согласованием такого запрета для Приморья, и нам отказывали. С вашей, Олег Николаевич, поддержкой, мы рассчитываем решить этот вопрос. Липа – не та порода, на которой нужно строить экономику. Нужно думать о людях, которые живут в сельских территориях», – отметил он.

Олег Кожемяко поручил разработать проект закона о запрете вырубки липы в кратчайший срок, чтобы представить этот документ на ближайшем заседании Правительственной комиссии, которое пройдет в Приморье уже на этой неделе.

«Липа может кормить семью на протяжении всей жизни. Нельзя вырубать ее в угоду интересам двух-трех компаний-лесозаготовителей», – считает Олег Кожемяко.

Отметим, ранее между специалистами велись споры – запретить рубить липу на всей территории края, либо ограничиться запретом на вырубку только в зонах активного пчеловодства.

Фото из архива Администрации Приморского края

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: закон  лес  липа 


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Комментарии
  • Старая краска16:47, 15.10.2018

    Очередь рассказывать сказки подошла.
  • Неватник17:50, 15.10.2018

    "разработать проект закона о запрете вырубки липы, чтобы представить этот документ на ближайшем заседании правительственной комиссии" Т. Е. с готовым законом по сути нужно ехать к Медведеву . . .
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