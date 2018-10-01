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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Топ-менеджерам Приморья в среднем готовы платить более 70 тысяч рублей
Ко Дню Босса (16 октября) аналитики сайта по поиску работы и персонала HeadHunter выяснили, кто в Приморье чаще претендует на вакансии топ-менеджеров, какие требования к кандидатам предъявляют работодатели и сколько готовы платить представителям сферы.
За январь-октябрь 2018 года количество предложений от работодателей для топ-менеджеров в Приморье выросло на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас среднее предложение для руководителей края составляет 75 000 рублей. При этом почти половина работодателей (54%) ищут кандидатов с опытом работы от 3 до 6 лет.
Чаще всего топ-менеджеров ищут для сферы продаж, управления малым бизнесом, администрирования, управления персоналом и тренингов, а также в транспорт, логистику. Основные требования, которые предъявляют к кандидатам на подобные вакансии: наличие высшего профильного образования, успешного опыта управления коллективом и предприятием, умение планировать и мыслить стратегически.
На руководящие должности преимущественно претендуют мужчины, чем женщины – 68% против 32%.
«За последние несколько лет мы наблюдаем стабильный рост не только предложений (вакансий) для руководителей, но и интерес, готовность менять место работы у самих руководителей-соискателей. Помимо конкурентной заработной платы руководители отмечают как привлекательное в вакансиях: обязательное наличие интересных задач и проектов, привлекательный HR-бренд компании и стабильность компании на рынке. Примечательно, то женщины стали чаще претендовать на руководящие позиции на Дальнем Востоке.», - комментирует Ксения Аверина, директор Дальневосточного филиала HeadHunter.
Больше всего мужчин (39%), претендующих на вакансии топ-менеджеров, в возрасте 30-40 лет, при этом 95% с опытом работы более 6 лет, руководители-женщины – старше: большая часть (41%) в возрасте 30-40 лет и 30% 40-50 лет.
Зарплатные ожидания соискателей выше предложения рынка. Среднее вознаграждение, которое указывают соискатели данной сферы в резюме, сегодня составляет 80 тысяч рублей. Стоит отметить, что в топ-менеджменте достаточно высокая профессиональная конкуренция – 5,8 человек на одну вакансию.
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