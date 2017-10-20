Робототехники из Владивостока одержали победу на Всемирной олимпиаде в Коста-Рике

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Среда| 15 Ноября, 15:28 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 59 р.
1 EUR 69 р.
100 JPY 5200 р.
10 CNY 890 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Нефтегазовая отрасль за год не потеряла на Дальнем Востоке ни одного проекта
свежий номер
Дальневосточный капитал № 10, 2017

Регион сегодня
15.11 |
Национальному парк в Приморье будет присвоено имя выдающегося ученого и политика
15.11 |
Приморье и Приамурье свяжет беспересадочный вагон
15.11 |
В Якутии создают условия для развития дорожного сервиса
15.11 |
Пять резидентов технопарка "Якутия" стали инвесторами ТОР "ИП "Кангалассы"
15.11 |
Началось строительство единого транспортного коридора Чита – Владивосток
статьи раздела
Часовой пояс
20 Октября 2017, 11:00
Конгресс рыбаков во Владивостоке подсветил квоты и уловы лососевых Международный конгресс рыбаков, прошедший во Владивостоке, собрал представителей 14 стран
статьи раздела
Часовой пояс
20 Октября 2017, 10:30
Сахалину прописали СПГ В Южно-Сахалинске прошла ежегодная уже 21-я Международная конференция "Нефть и газ Сахалина 2017", организаторами которой выступают Институт Адама Смита и правительство Сахалинской области.
статьи раздела
Партнеры
20 Октября 2017, 09:00
Малый бизнес на Дальнем Востоке открывается "часто и живет недолго" К 2030 году доля малого бизнеса в российском ВВП должна увеличиться в два раза
статьи раздела
Партнеры
17 Октября 2017, 15:56
На ВЭФ-2017 обрисовали контуры "цифрового" будущего Дальнего Востока Тема развития цифровой экономики, поднятая президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ на Восточном экономическом форуме год назад, получила свое продолжение и на форуме 2017 года. Эксперты отметили, что географическая близость к странам - лидерам цифровой экономики, таким как Республика Корея, Япония, Сингапур, позволяет Дальнему Востоку быстрее других российских регионов привлечь новые технологические решения, адаптировать их и развить цифровые компетенции. Но для этого необходима инфраструктурная подготовленность дальневосточных территорий.
статьи раздела
Проект ДК
17 Октября 2017, 14:53
Регион с компетенциями и руками Строить новую экономику Приморья помогает сотрудничество предприятий и учреждений образования в сфере подготовки кадров
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
15 Ноября 2017, 10:39 | Регион сегодня

Робототехники из Владивостока одержали победу на Всемирной олимпиаде в Коста-Рике

В Коста-Рике завершилась Всемирная олимпиада роботов World Robot Olympiad 2017. Приморские робототехники стали лучшими в мире в двух возрастных категориях.

В столице Коста-Рики – Сан-Хосе закончились мировые соревнования по робототехнике World Robot Olympiad 2017. Это международные соревнования для школьников и студентов в возрасте от 10 до 21 лет, которые проводятся с 2004 года. Ежегодно в олимпиаде участвуют более двух тысяч талантливых ребят из 60 стран. В этом году, в течении двух дней, 392 команды из 53 стран боролись за медали в «Основной», «Творческой» и «Студенческой» категориях, а также «Футболе роботов».

Россию на соревнованиях представлял 41 участник – робототехники из десяти регионов страны. В состав сборной в этом году также вошли четыре команды из Центра развития робототехники Приморья.

Соревнования закончились триумфом для представителей России – наши соотечественники взяли треть всех медалей в Коста-Рике. Две золотые и одну серебряную из них в копилку принесли ребята из Приморья.

«По результатам двухдневных соревнований, три из четырёх команд Центра развития робототехники, заняли почетные призовые места – это первое и второе место в младшей и первое место в средней категории. Ребята и тренеры все большие молодцы и мы гордимся ими!»  – поделился основатель приморского Центра развития робототехники Дмитрий Алексеев.

Напомним, важность передовых разработок и научных решений обозначил Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 2016 года.

«Необходимо сосредоточиться на направлениях, где накапливается мощный технологический потенциал будущего, а это цифровые, другие, так называемые сквозные технологии, которые сегодня определяют облик всех сфер жизни. Сквозные – это те, которые примеряются во всех отраслях: это цифровые, квантовые, робототехника, нейротехнологии и так далее», – заявил глава государства.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: world robot olympiad  робототехника 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Отрасль
17 Октября 2017, 15:12
Игорь МЕЛЬНИКОВ: Рыбаки могут уверенно рассчитывать на иваси В ближайшие 10-15 лет демографический взрыв тихоокеанской сардины может стать для рыбаков либо большим благом, либо огромным разочарованием
статьи раздела
Loading...
RedTram
Проект ДК
17 Октября 2017, 15:08
К марикультуре подошли вплотную Справедливый акцент решили поставить на развитии марикультуры в Приморском крае
статьи раздела
Проект ДК
17 Октября 2017, 15:04
Инвестиции по соседству с природой Ученые ДВО РАН считают, что особо охраняемые природные территории (ООПТ) не мешают развивать экономику
статьи раздела
Проект ДК
17 Октября 2017, 14:57
Акцент на береговую зону Амбициозные задачи развития ДВ не решить без формирования крупных центров развития
статьи раздела
Вкус жизни
17 Октября 2017, 14:51
Экспедиция в "Бутугычаг": прививка от беспамятства Директор Музея истории ГУЛАГа, руководитель Фонда памяти Роман РОМАНОВ организовал этим летом экспедицию в одно из самых страшных мест на ГУЛАГовской карте Колымы - "Бутугычаг".
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика