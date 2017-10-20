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Среда| 15 Ноября, 15:28 |
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Робототехники из Владивостока одержали победу на Всемирной олимпиаде в Коста-Рике
В столице Коста-Рики – Сан-Хосе закончились мировые соревнования по робототехнике World Robot Olympiad 2017. Это международные соревнования для школьников и студентов в возрасте от 10 до 21 лет, которые проводятся с 2004 года. Ежегодно в олимпиаде участвуют более двух тысяч талантливых ребят из 60 стран. В этом году, в течении двух дней, 392 команды из 53 стран боролись за медали в «Основной», «Творческой» и «Студенческой» категориях, а также «Футболе роботов».
Россию на соревнованиях представлял 41 участник – робототехники из десяти регионов страны. В состав сборной в этом году также вошли четыре команды из Центра развития робототехники Приморья.
Соревнования закончились триумфом для представителей России – наши соотечественники взяли треть всех медалей в Коста-Рике. Две золотые и одну серебряную из них в копилку принесли ребята из Приморья.
«По результатам двухдневных соревнований, три из четырёх команд Центра развития робототехники, заняли почетные призовые места – это первое и второе место в младшей и первое место в средней категории. Ребята и тренеры все большие молодцы и мы гордимся ими!» – поделился основатель приморского Центра развития робототехники Дмитрий Алексеев.
Напомним, важность передовых разработок и научных решений обозначил Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 2016 года.
«Необходимо сосредоточиться на направлениях, где накапливается мощный технологический потенциал будущего, а это цифровые, другие, так называемые сквозные технологии, которые сегодня определяют облик всех сфер жизни. Сквозные – это те, которые примеряются во всех отраслях: это цифровые, квантовые, робототехника, нейротехнологии и так далее», – заявил глава государства.
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