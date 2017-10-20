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Среда| 15 Ноября, 12:44 |
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Выставка американских университетов открывается во Владивостоке
С 13 по 18 ноября в мире отмечается неделя международного образования. В рамках недели Генеральное консульство США во Владивостоке и сеть консультационных центров Education USA организуют ряд мероприятий, продвигающих идею студенческих обменов между США и Россией.
«Практика показывает, что обучение за рубежом дает мощный стимул карьере молодых людей, - говорит Генеральный консул США во Владивостоке Майкл Кийс. – Возможность окунуться в другую академическую среду – это уникальный способ расширить знания о мире. В то же время общение со сверстниками из-за рубежа обогащает студентов и преподавателей принимающей стороны, помогает им понять ценности и культуру других народов. Поэтому США заинтересованы в том, чтобы в их университеты приезжало как можно больше студентов из других стран и, наоборот, чтобы американская молодежь выезжала на учебу за границу. Активные студенческие обмены – это важный инструмент общественной дипломатии и способ улучшить отношения между народами».
Одно из центральных мероприятий Недели международного образования во Владивостоке – Выставка американских университетов, с участием выпускников, которая пройдет 16 ноября с 15.00 до 19:00 в отеле «Азимут». Подобное событие пройдет во Владивостоке впервые. На этой выставке каждый, кто задумывается об обучении в США, сможет получить ответ на любые вопросы о процессе поступления и учебы.
Выпускники американских университетов расскажут от секретах своего успеха и развеют популярные мифы относительно образования за рубежом. Консультанты EducationUSA проведут серию презентаций, в том числе и том, как попытаться получить возможность бесплатного обучения в американском ВУЗе. Отдельная сессия – «Большое родительское собрание» - начнется в 18.00. Родители будущих абитуриентов, как правило, задают не меньше вопросов, чем их дети, и на этой сессии им помогут разобраться в ситуации и сделать правильный выбор.
Для получения детальной информации о выставке и регистрации можно пройти по ссылке.
Другой способ поступления в иностранные ВУЗы – участие в программах обменов. Одна из них Global UGRAD дает возможность студентам 2 и 3 курсов выиграть грант на обучение в университете США в течение семестра. Документы для участия в этой программе можно подать с 1 ноября до 31 декабря. Подробности на сайте Посольства США в Москве.
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