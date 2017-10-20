Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Среда| 15 Ноября, 15:35 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 59 р.
1 EUR 69 р.
100 JPY 5200 р.
10 CNY 890 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Нефтегазовая отрасль за год не потеряла на Дальнем Востоке ни одного проекта
свежий номер
Дальневосточный капитал № 10, 2017

Регион сегодня
15.11 |
Национальному парк в Приморье будет присвоено имя выдающегося ученого и политика
15.11 |
Приморье и Приамурье свяжет беспересадочный вагон
15.11 |
В Якутии создают условия для развития дорожного сервиса
15.11 |
Пять резидентов технопарка "Якутия" стали инвесторами ТОР "ИП "Кангалассы"
15.11 |
Началось строительство единого транспортного коридора Чита – Владивосток
статьи раздела
Часовой пояс
20 Октября 2017, 11:00
Конгресс рыбаков во Владивостоке подсветил квоты и уловы лососевых Международный конгресс рыбаков, прошедший во Владивостоке, собрал представителей 14 стран
статьи раздела
Часовой пояс
20 Октября 2017, 10:30
Сахалину прописали СПГ В Южно-Сахалинске прошла ежегодная уже 21-я Международная конференция "Нефть и газ Сахалина 2017", организаторами которой выступают Институт Адама Смита и правительство Сахалинской области.
статьи раздела
Партнеры
20 Октября 2017, 09:00
Малый бизнес на Дальнем Востоке открывается "часто и живет недолго" К 2030 году доля малого бизнеса в российском ВВП должна увеличиться в два раза
статьи раздела
Партнеры
17 Октября 2017, 15:56
На ВЭФ-2017 обрисовали контуры "цифрового" будущего Дальнего Востока Тема развития цифровой экономики, поднятая президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ на Восточном экономическом форуме год назад, получила свое продолжение и на форуме 2017 года. Эксперты отметили, что географическая близость к странам - лидерам цифровой экономики, таким как Республика Корея, Япония, Сингапур, позволяет Дальнему Востоку быстрее других российских регионов привлечь новые технологические решения, адаптировать их и развить цифровые компетенции. Но для этого необходима инфраструктурная подготовленность дальневосточных территорий.
статьи раздела
Проект ДК
17 Октября 2017, 14:53
Регион с компетенциями и руками Строить новую экономику Приморья помогает сотрудничество предприятий и учреждений образования в сфере подготовки кадров
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
15 Ноября 2017, 15:19 | Регион сегодня

Национальному парк в Приморье будет присвоено имя выдающегося ученого и политика

Инициатива АНО "Дальневосточные леопарды" одобрена Минприроды России

Объединенная дирекция государственного биосферного заповедника «Кедровая падь» и национального парка «Земля леопарда» (ФГБУ «Земля леопарда») получит имя выдающегося ученого и политика Николая Николаевича Воронцова. Соответствующая инициатива АНО «Дальневосточные леопарды» одобрена Минприроды России.

Инициатива о присвоении национальному парку имени Николая Воронцова выдвинута АНО «Дальневосточные леопарды» в связи со значимым вкладом профессора в дело  изучения и сохранения уникального биоразнообразия юга Приморского края, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в ФГБУ «Земля леопарда».

«За время своей трудовой деятельности Николай Николаевич Воронцов был неотъемлемо связан с вопросами экологии. Также им было уделено особое внимание заповедному делу, а именно участие в деятельности государственного природного заповедника «Кедровая падь», поддержке и обеспечению его природоохранной работы и развитию на этой территории биологических исследований. Учитывая изложенное, Минприроды России считает возможным присвоить ФГБУ «Земля леопарда» имя Н.Н. Воронцова», - говорится в письме Министерства.

Руководство ФГБУ «Земля леопарда» поддержало решение о присвоении учреждению почетного имени.

«У хороших национальных парков должны быть хорошие имена. Потому для нас будет большой честью, если имя столь выдающегося ученого и политика будет носить именно наша особо охраняемая природная территория, - говорит Татьяна Барановская, директор ФГБУ «Земля леопарда».

Николай Николаевич Воронцов (1934-2000) — доктор биологических наук, профессор, вице-президент Всесоюзного териологического общества, лауреат Государственной премии СССР в области науки и техники. В 1971-1977 годах он работал в Дальневосточном научном центре АН СССР, в том числе возглавляя Биолого-почвенный институт, в ведении которого  находился заповедник «Кедровая падь». В эти годы Николай Николаевич обеспечивал важные биологические исследования и природоохранную работу на территории юга края.

В 1989-1991 годах Николай Николаевич Воронцов — председатель Государственного комитета СССР по охране природы, с марта 1991 года — министр природопользования и охраны окружающей среды СССР. На этих высоких постах он рассматривал заповедное дело в числе приоритетов государственной политики в сфере охраны природы. Поддержку данного направления Николай Воронцов всячески позиционировал и в своей последующей государственной и общественной деятельности.

Традиция увековечивания памяти видных учёных, а также работников природоохранных организаций в названии заповедников и национальных парков формировалась в России на протяжении десятилетий. В частности, на Дальнем Востоке России Лазовский заповедник носит имя Льва Капланова, Уссурийский заповедник — имя академика Владимира Комарова,   ФГБУ «Сихотэ-Алинский заповедник» — имя Константина Абрамова.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Земля леопарда  нацпарк 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Отрасль
17 Октября 2017, 15:12
Игорь МЕЛЬНИКОВ: Рыбаки могут уверенно рассчитывать на иваси В ближайшие 10-15 лет демографический взрыв тихоокеанской сардины может стать для рыбаков либо большим благом, либо огромным разочарованием
статьи раздела
Loading...
RedTram
Проект ДК
17 Октября 2017, 15:08
К марикультуре подошли вплотную Справедливый акцент решили поставить на развитии марикультуры в Приморском крае
статьи раздела
Проект ДК
17 Октября 2017, 15:04
Инвестиции по соседству с природой Ученые ДВО РАН считают, что особо охраняемые природные территории (ООПТ) не мешают развивать экономику
статьи раздела
Проект ДК
17 Октября 2017, 14:57
Акцент на береговую зону Амбициозные задачи развития ДВ не решить без формирования крупных центров развития
статьи раздела
Вкус жизни
17 Октября 2017, 14:51
Экспедиция в "Бутугычаг": прививка от беспамятства Директор Музея истории ГУЛАГа, руководитель Фонда памяти Роман РОМАНОВ организовал этим летом экспедицию в одно из самых страшных мест на ГУЛАГовской карте Колымы - "Бутугычаг".
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика