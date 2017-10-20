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Национальному парк в Приморье будет присвоено имя выдающегося ученого и политика
Объединенная дирекция государственного биосферного заповедника «Кедровая падь» и национального парка «Земля леопарда» (ФГБУ «Земля леопарда») получит имя выдающегося ученого и политика Николая Николаевича Воронцова. Соответствующая инициатива АНО «Дальневосточные леопарды» одобрена Минприроды России.
Инициатива о присвоении национальному парку имени Николая Воронцова выдвинута АНО «Дальневосточные леопарды» в связи со значимым вкладом профессора в дело изучения и сохранения уникального биоразнообразия юга Приморского края, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в ФГБУ «Земля леопарда».
«За время своей трудовой деятельности Николай Николаевич Воронцов был неотъемлемо связан с вопросами экологии. Также им было уделено особое внимание заповедному делу, а именно участие в деятельности государственного природного заповедника «Кедровая падь», поддержке и обеспечению его природоохранной работы и развитию на этой территории биологических исследований. Учитывая изложенное, Минприроды России считает возможным присвоить ФГБУ «Земля леопарда» имя Н.Н. Воронцова», - говорится в письме Министерства.
Руководство ФГБУ «Земля леопарда» поддержало решение о присвоении учреждению почетного имени.
«У хороших национальных парков должны быть хорошие имена. Потому для нас будет большой честью, если имя столь выдающегося ученого и политика будет носить именно наша особо охраняемая природная территория, - говорит Татьяна Барановская, директор ФГБУ «Земля леопарда».
Николай Николаевич Воронцов (1934-2000) — доктор биологических наук, профессор, вице-президент Всесоюзного териологического общества, лауреат Государственной премии СССР в области науки и техники. В 1971-1977 годах он работал в Дальневосточном научном центре АН СССР, в том числе возглавляя Биолого-почвенный институт, в ведении которого находился заповедник «Кедровая падь». В эти годы Николай Николаевич обеспечивал важные биологические исследования и природоохранную работу на территории юга края.
В 1989-1991 годах Николай Николаевич Воронцов — председатель Государственного комитета СССР по охране природы, с марта 1991 года — министр природопользования и охраны окружающей среды СССР. На этих высоких постах он рассматривал заповедное дело в числе приоритетов государственной политики в сфере охраны природы. Поддержку данного направления Николай Воронцов всячески позиционировал и в своей последующей государственной и общественной деятельности.
Традиция увековечивания памяти видных учёных, а также работников природоохранных организаций в названии заповедников и национальных парков формировалась в России на протяжении десятилетий. В частности, на Дальнем Востоке России Лазовский заповедник носит имя Льва Капланова, Уссурийский заповедник — имя академика Владимира Комарова, ФГБУ «Сихотэ-Алинский заповедник» — имя Константина Абрамова.
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