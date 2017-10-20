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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Алмазный Технопарк в Приморье открывает уникальные перспективы
Появление режима Свободного порта Владивосток придало новый импульс развитию алмазогранильной отрасли России. Преференции СПВ сделали выгодным размещение алмазообрабатывающих производств на Дальнем Востоке и привлекают крупнейших мировых игроков, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока. О подготовке кадров для инвесторов и перспективах развития отрасли рассказал руководитель Центра алмазных технологий и геммологии московского колледжа предпринимательства №11 Алексей Панкратов.
- Алексей Алексеевич, чем обусловлена привлекательность режима СПВ для развития алмазогранильной отрасли? Почему мировые лидеры устремились на Дальний Восток?
- Прежде всего набором льгот. Так как цены на рынке алмазного сырья и готовой продукции фиксируются биржами, экономия на издержках увеличивает реальные доходы компаний. Режим Свободного порта Владивосток предоставляет уникальный набор преференций для бизнеса. Это стало серьезным стимулом для развития российской алмазогранильной отрасли, которая в последние годы чувствовала себя неважно. На Дальнем Востоке добывается 98% алмазов в России, но большая часть сырья продавалась за рубеж по минимальным ценам. Новый статус Владивостока позволяет отобрать маржу, которую извлекают на мировых биржах от продажи наших ресурсов, оставлять в стране максимальную добавочную стоимость от обработки алмазов. Плюс уникальное месторасположение Владивостока, в центре самой динамичной экономики мира. Вокруг находится рынок емкость 6,6 триллионов долларов и проживает большая часть населения планеты. Таким образом, СПВ – это не только выгодная, но и удобная площадка для мировых инвесторов.
Еще одно алмазообрабатывающее предприятие откроют инвесторы из Индии в ПриморьеПервым преимущества нового режима оценила индийская корпорация KGK, ведущий мировой производитель ограненных драгоценных камней и ювелирных изделий, открыв во Владивостоке фабрику по огранке алмазов. Но за ней, без сомнения, придут и другие. Режим СПВ привлечет на Дальний Восток крупнейших мировых игроков. Так, недавно стало известно, что компания М. Siresh уже подбирает площадку в Приморье под размещение нового производства по огранке алмазов. При этом важно, что Свободный порт Владивосток делает выгодной деятельность не только лидеров рынка, но и малых и средних отраслевых компаний, и будет способствовать развитию этого сегмента экономики в алмазном бизнесе. Следовательно, высокая конкурентность рынка обеспечит интенсивное развитие отрасли в дальневосточном регионе.
- Следовательно, во главу угла встает кадровый вопрос. На Дальнем Востоке никогда не готовили огранщиков алмазов. Вы – единственная в России организация, которая готовит специалистов подобного профиля. Каковы кадровые потребности инвесторов, и как будут готовить огранщиков бриллиантов на Дальнем Востоке?
- Ежегодно наш Центр выпускает 75 квалифицированных специалистов. Однако с развитием алмазообрабатывающей отрасли в дальневосточном регионе речь идет совершенно о других объемах кадров. Уже сейчас «КГК ДВ» нужны 250 огранщиков, а в перспективе - до 500. Специалисты по огранке бриллиантов требуются компании «Алроса», Гохрану, кроме того, на рынок Дальнего Востока планирует выйти второй иностранный инвестор. По нашим подсчетам с Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, через 3-5 лет кадровая потребность отрасли увеличится до 2 тысяч специалистов. Такие объемы требуют другого подхода к организации образовательного процесса. И мы с Агентством, заключив соглашение о сотрудничестве в сфере подготовки специалистов для алмазной отрасли ДФО, прорабатываем несколько модельных решений.
Первый – краткосрочные программы обучения на базе Центра алмазных технологий и геммологии в Москве. Минимальная подготовка узкого специалиста займет 10 месяцев. Параллельно нужно прорабатывать второй вариант - организацию отдельного образовательного блока на базе любого учебного заведения во Владивостоке, колледжа или вуза. Здесь важно, какой материально-технической базой для учебного процесса обладает организация. Но, на мой взгляд, для эффективной организации процесса необходимы более комплексные решения.
- Какие?
- Для полноценного развития алмазодобывающей отрасли на Дальнем Востоке важно обеспечить не только процесс подготовки кадров, но и синергию учебного, производственного и бизнес-процессов. Создать в Свободном порту Владивосток единую площадку для переработки, хранения и сбыта алмазов и других драгоценных камней, и ювелирных изделий с ними, так называемый Алмазный Технопарк.
Это может быть как специально построенный центр, так и бизнес-площадка на базе существующих мощностей. Яркий пример - бывший завод «Кристалл» в Москве, сегодня «Алмазный мир», единственный в России комплекс, обладающий всей необходимой инфраструктурой для осуществления полного цикла по приемке, оценке и огранке алмазов, изготовления ювелирных изделий, хранения ценностей и доставке их в любую точку мира. В Приморье это может быть площадка старого аэропорта, Терминал Экспо, обладающая необходимой инфраструктурой и удачным месторасположением. Недаром ее рассматривает новый инвестор, М. Siresh, под размещение своего производства. Либо площадка технико-внедренческого парка «Технопарк Русский», созданная на базе Дальневосточного федерального университета совместно с Фондом «Сколково».
Алмазный Технопарк позволит консолидировать бизнес на одной площадке, упростив и оптимизировав для него операции по обработке, хранению, транспортировке, страховке и торговле. Это отличное решение, способное привлечь новых инвесторов и партнеров в Приморье. Кроме того, создание образовательного центра на базе такой площадки имеет безусловный плюс – возможность дуального обучения, прохождения практики студентами на реальном производстве.
При этом Алмазный Технопарк в Приморье сможет готовить специалистов не только для ювелирной отрасли. В перспективе в регионе есть все предпосылки для организации обучения по специальности обработки синтетических алмазов. Этот материал широко используется в медицине, обрабатывающей, химической, военной и аэрокосмической промышленности, точном машиностроении. И точно будет востребован на дальневосточных производствах.
Например, в судостроении, которое сегодня активно развивается на Дальнем Востоке. Алмазы славятся своей уникальной твердостью, идеальная чистота кристаллов гарантирует высокую производительность, износостойкость и низкий коэффициент трения инструментов с алмазным напылением, даже в виде тонкого слоя. Применение прочного алмазного материала экономически и стратегически более выгодно и эффективно. Таким образом, развитие этого направления позволит завести в регион еще один наукоемкий и высокотехнологичный кластер.
Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и московский Колледж предпринимательства №11 подписали соглашение о сотрудничестве в сфере подготовки специалистов для алмазной отрасли ДФО.
«Первоначальная потребность в кадрах резидента Свободного порта Владивосток «КГК ДВ», реализующего инвестиционный проект фабрики по огранке алмазов, составляла 250 человек, но таких специалистов пока просто нет на Дальнем Востоке. Это стало своеобразным вызовом для Агентства, найти и организовать подготовку кадров для алмазогранильной отрасли региона, и мы справляемся с этой задачей, фабрика заработает. На начальном этапе большую часть составят иностранные специалисты, которые в дальнейшем, по мере передачи опыта будут замещаться россиянами. Мы готовы найти любые кадры, которые необходимы для работы резидентов», - заявил глава АРЧК ДВ Валентин Тимаков.
Отметим, Правительство Российской Федерации рассматривает варианты поддержки отечественной алмазогранильной отрасли.
«Необходимо, чтобы максимальное количество добавочной стоимости от добычи алмазов оставалось в России, Якутии, других субъектах Дальнего Востока. Поэтому необходимо поддерживать ограночную отрасль и думать о возрождении ювелирной отрасли. Для этого нужна система мер. Это не только и не столько деньги. Там надо еще много работать законодательно», заявил вице-премьер, полпред Президента России в ДФО Юрий Трутнев.
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