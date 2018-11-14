|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 15 Ноября, 18:35 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Корейцы нацелились на Славянку
В частности, использование порта позволит Южной Корее значительно увеличить объем транзитных грузов через Северный морской путь (СМП).
В октябре министерство морского и рыбного хозяйства Республики Корея сообщило, что правительство до сентября 2019 года намерено провести технико-экономические расчеты участия компаний страны в развитии приморского порта.
Порт имеет стратегическое расположение, находясь на стыке границ России, КНДР и Китая. «Поэтому он получил оценку как потенциально важный стратегический пункт международных перевозок товаров трех стран, не говоря уже о транспортировке грузов в северном направлении (для Южной Кореи)», - отмечается в сообщении.
По данным министерства, расчеты будут проведены по просьбе российского правительства, которая поступила в апреле этого года.
«В действительности, в прошлом наши предприниматели также проявляли интерес к развитию портов на Дальнем Востоке как к транспортным и товарным базам Евразии, но принять решения об инвестициях было нелегко из-за политических и экономических рисков относительно России», - отмечает министерство.
При этом непосредственное участие в проекте развития порта логистической российской компании «Беркут» таковые риски снижает, отмечает южнокорейское министерство.
В октябре 2017 года компания Hyundai Engineering & Construction подписала меморандум о взаимопонимании с «Беркутом» о сотрудничестве в области развития порта Славянка.
В сентябре этого года на полях ВЭФ гендиректор ООО Управляющая компания «Беркут» Виктор ПОКОТИЛОВ подписал соглашение с корейской компанией IMT Marine Co, Ltd и японской CREA Virtual Link Co., Ltd о создании судостроительного производства на базе Славянского судоремонтного завода (единственным учредителем ПАО «Славянский СРЗ» на данный момент является Джамбулат Текиев - Прим. «ДК».). Стоимость проекта на данном этапе оценивается в $40 млн.
Досье "Дальневосточного капитала": ООО Управляющая компания «Беркут» зарегистрировано в декабре 2005 года во Владивостоке с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Специализация - деятельность в области права и бухгалтерского учета. До октября 2007 года 90 % капитала компании принадлежали Юрию РАДЧЕНКО, еще 10% - ООО «Беркут». В настоящее время единственным учредителем УК «Беркут» является Виктор Покотилов, он же гендиректор и совладелец ООО «Восточная рыбопромышленная компания».
Для реализации проекта будет создано совместное предприятие (СП), 51% которого останется у российской стороны. Каким будет распределение азиатского капитала - пока неясно. На базе Славянского судоремонтного завода будут выделены специальная территория и производственные помещения.
«Корейские партнеры заходят туда со своими инвестиционными, технологическими и техническими решениями. Японские партнеры, по сути дела, являются основным инвестором, который финансирует технологическое и техническое оснащение завода. В результате мы получаем современное высокотехнологичное производство, которое будет нацелено на строительство малых и среднетоннажных рыболовных судов, судов портофлота и судов каботажного плавания. При правильной технологической организации мы планируем, что через год спустим на воду первые три судна. Скорее всего, это будут средний морозильный рыболовный траулер, водоизмещением от 800 до 1,5 тыс. тонн, и краболовы», - пояснял г-н Покотилов.
Досье "Дальневосточного капитала": Славянский судоремонтный завод является одним из крупнейших предприятий судоремонтной отрасли Дальнего Востока. Предприятие способно выполнять докование любых типов судов (ледоколов, плавбаз, транспортных, рыбодобывающих, специального флота) водоизмещением до 35 тыс. тонн, а также их комплексный ремонт. Уставный капитал АО составляет 402 млн 361 тыс. 649 рублей.
Отметим, что «Беркут» уже давно делает ставку на корейский капитал. Так, четыре года назад был подписан меморандум о совместной реализации проекта с южнокорейской компанией GW Corporation (Пусан). Проект предполагал модернизацию и развитие причального фронта в порту Славянка, холодильного и рыбоперерабатывающего оборудования. Кроме того, в рамках диверсификации деятельности предприятия планировалось использование рыбозавода в качестве консигнационного склада рыбопродукции, направляемой на экспорт в Южную Корею и Китай.
По факту, проект был заморожен, а на смену ему пришел другой, но уже исключительно с участием российского капитала. Специально под проект в мае 2015 года было учреждено ООО «Рыбозавод Славянка» с уставным капиталом 40 тыс. рублей. Совладельцами ООО первоначально выступили бывший начальник Государственной администрации Владивостокского морского рыбного порта Павел ОСТРОВСКИЙ (40%) и ООО «Нерпа» (зарегистрировано в пос. Славянка на улице Нерпинская), 80,09% капитала которого принадлежит Юрию Радченко, 19,91% - Елене Текиевой.
Олег КЛИМЕНКО
- Лес Приморья высокотехнологично будет перерабатываться на паркет, мебельные щиты и пиломатериалы
- Группа компаний ННК продолжает программу по обеспечению удаленных и малонаселенных районов Дальнего Востока топливом
- Экспортеры Приморья могут получить скидку Гарантийного фонда
- Ключ к решению инфраструктурных задач
- Корейцы нацелились на Славянку
- Рыбаки Приморья считают, что их втягивают в "черную дыру"
- Выборы губернатора Приморского края больше напоминают спецоперацию
- Во Владивостоке открывается Международный форум "Таежные промыслы – основа развития лесных территорий"
- Владивостокская фабрика KGK Group заинтересована в "Цифровых бриллиантах"
- На XV Международном джазовом фестивале во Владивостоке состоится День корейского джаза
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.