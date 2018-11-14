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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 15 Ноября, 18:35 |
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Экспортеры Приморья могут получить скидку Гарантийного фонда
Благодаря этому, начиная с 1 ноября, такие предприниматели могут получить скидку 50% от размера комиссионного вознаграждения фонда при оформлении договоров поручительства, сообщили журналу "Дальневостный капитал" в администрации Приморского края.
По словам директора Гарантийного фонда Приморского края Ксении Плетцер, предприятия-экспортеры часто нуждаются в привлечении дополнительного финансирования для подготовки своей продукции и ее продвижения на иностранные рынки, расширения линейки товаров, транспортные услуги и другие цели.
«И если при оформлении кредита у компании не хватает собственного залогового обеспечения, то фонд может предоставить банку поручительство на сумму до 70% от объема запрашиваемых средств», – пояснила она.
Узнать подробнее об условиях предоставления скидки можно на сайте фонда или по телефону: 8 (423) 2-440-440.
Отметим, что Гарантийный фонд учрежден Администрацией Приморского края, чтобы повысить доступность кредитно-финансовых ресурсов для предпринимателей. Только с начала 2018 года помощь при оформлении банковских кредитов получили более сотни компаний, фонд представил поручительства на сумму более 1 миллиарда рублей.
В свою очередь Центр развития экспорта Приморского края оказывает поддержку предпринимателям в продвижении своей продукции на рынки зарубежных стран путем предоставления бесплатных консультаций, организации участия предпринимателей в международных выставках и бизнес-миссиях. С начала года помощью центра уже воспользовались около 200 представителей малого и среднего бизнеса.
Напомним, что ранее врио Губернатора Приморья Олег Кожемяко поручил активизировать работу по формированию благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности в регионе и вывести край в лидеры Национального рейтинга состояния инвестиционного климата.
Фото – Глеб Ильинский («Приморская газета»)
Журнал "Дальневосточный капитал".
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