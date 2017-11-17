|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 15 Декабря, 15:57 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Хабаровский край привлечет новые заказы на судостроительные заводы
"Разработан пакет предложений по дальнейшей загрузке Амурского судостроительного завода и его техническому перевооружению. Сейчас завод работает над корветами проекта 20380 по заказу Минобороны РФ. Первый из них был передан в этом году Тихоокеанскому флоту. Завершение строительства второго корабля этой серии намечено на следующий год. Сейчас на стапелях АСЗ продолжается строительство еще двух корветов", - прокомментировал Вячеслав Шпорт, губернатор Хабаровского края.
Сейчас ведутся переговоры с министерством обороны по загрузке завода следующей серией кораблей, среди которых корветы и фрегаты. Также регионе готовы заняться ремонтом дизельных лодок, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
В настоящее время на Амурском судостроительном заводе работают над гражданским заказом - строят два современных паромов, которые будут обслуживать переправу Ванино (Хабаровский край) — Холмск (Сахалинская область). Паромы предназначены для перевозки железнодорожных составов российского стандарта с шириной колеи 1520 мм, всех видов автомобилей, включая грузовые автосоставы, различной колесной техники и контейнеров на ролл-трейлерах, рефконтейнеров, с кормовой и бортовой схемой грузообработки для автотранспорта. Паром имеет 3 грузовые палубы; протяженность рельсовых путей на главной палубе - 440 м.
«Дальнейшее развитие предприятия невозможно без технического перевооружения. Завод вошел в профильную федеральную целевую программу, в рамках которой получит средства на модернизацию», - сказал Вячеслав Шпорт.
Напомним, 6 сентября Президент России Владимир Путин провёл во Владивостоке заседание президиума Государственного совета, посвящённое вопросам комплексного социально-экономического развития регионов Дальнего Востока. По итогам Госсовета Президент дал ряд поручений. Так, Правительство России должно внести предложения по включению в государственную программу Российской Федерации «Развитие транспортной системы» мероприятий по реконструкции береговой инфраструктуры морских портов Ванино и Холмск для паромного сообщения острова Сахалин с материковой частью страны и строительства морского паромно-пассажирского причала на левом берегу Анадырского лимана в поселке Угольные Копи.
«Транспортная доступность – один из самых актуальных вопросов для Дальнего Востока. Полноценное развитие региона, занимающего более трети страны, невозможно без преодоления существующих инфраструктурных ограничений. Один из самых острых вопросов – связь Дальнего Востока с европейской частью страны. Для того, чтобы дальневосточники могли больше и по доступным ценам летать, а на Дальний Восток прилетать жители европейской части России Минвостокразвития внесло предложения о предоставления субсидий авиаперевозок с Дальнего Востока в европейскую часть и обратно на долгосрочной основе», – отмечал ранее Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.
- В Хабаровске установили памятную доску Георгию Мамаджанянцу
- За неполный год жители Приморья съели и выпили на сумму 155,5 млрд рублей
- В Приморье задолженность по зарплате продолжает расти
- В Приморье будут выпускать до 40 тонн в месяц туалетной бумаги
- Хабаровский край привлечет новые заказы на судостроительные заводы
- Приморье попало в пятерку дальневосточных регионов, которые получат поощрение
- В Приморье появится спаржевый гектар
- Приморье готово показать Москве свои новые экономические режимы
- Для экономных жителей Приморья временно завели оранжевые ценники
- В Приморье откроется новый внутрикраевой авиарейс
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.