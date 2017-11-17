Хабаровский край привлечет новые заказы на судостроительные заводы

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Пятница| 15 Декабря, 15:57 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 58 р.
1 EUR 69 р.
100 JPY 5200 р.
10 CNY 880 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Дальневосточные дороги - уже не для дураков
свежий номер
Дальневосточный капитал № 11, 2017

Регион сегодня
15.12 |
В Хабаровске установили памятную доску Георгию Мамаджанянцу
15.12 |
За неполный год жители Приморья съели и выпили на сумму 155,5 млрд рублей
15.12 |
В Приморье задолженность по зарплате продолжает расти
15.12 |
На Колыме откроется "Контактный музей" военно-исторической реконструкции 14 века
15.12 |
ТОР "Камчатка" обеспечили необходимой дорожной инфраструктурой
статьи раздела
Часовой пояс
17 Ноября 2017, 16:58
Семь лет на исправление: Владимир Путин определил задачи развития ДФО до 2025 года Введенные правительством особые режимы для бизнеса на Дальнем Востоке понемногу дают свои плоды в виде новых предприятий и притока инвестиций. Однако происходящий сдвиг в экономике региона пока не привел к сдвигу демографическому: Дальний Восток продолжает терять население, причем уезжают отсюда молодые и образованные люди, которые могли бы стать "мотором" развития ДФО.
статьи раздела
Тема номера
17 Ноября 2017, 16:52
В Хабаровском крае проложили автовыход к Тихому океану Первый раз я проехал по дороге Лидога - Ванино больше десяти лет назад. Сквозной проезд был уже по всей трассе, даже с небольшим участком асфальта, но в целом это была зимняя полоса препятствий для экстремалов. Головокружительные серпантины по скользким перевалам чередовались с узкими прижимами между руслами рек и склонами сопок, на которых двум машинам было не разъехаться.
статьи раздела
Тема номера
17 Ноября 2017, 16:48
Восточный обход: платную дорогу вокруг Хабаровска построят на условиях ГЧП Проект автомобильной дороги "Обход Хабаровска" стал одним из хитов Восточного экономического форума. Вокруг него произошло сразу несколько событий. Сначала правительство Хабаровского края презентовало проект, затем под объективами теле- и фотокамер было подписано соглашение о финансировании строительства объекта, а подытожил все брифинг с участием министра транспорта Максима СОКОЛОВА. На Дальнем Востоке порядка десяти дорог имеют статус первостепенных объектов, почему же именно этой было уделено особое внимание на таком представительном мероприятии?
статьи раздела
Компании
17 Ноября 2017, 16:36
Отец-основатель приморского казино отбыл в теплые края Игорная зона "Приморье" приобрела нового российского инвестора и потеряла своего самого известного управленца
статьи раздела
Часовой пояс
17 Ноября 2017, 09:15
Александр Жирков, председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия): Назрела необходимость в правовом регулировании сохранения вечной мерзлоты Одним из базовых документов, принятых в Год экологии в России, стала Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная указом президента РФ.
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
15 Декабря 2017, 12:02 | Регион сегодня |

Хабаровский край привлечет новые заказы на судостроительные заводы

Ведутся переговоры с министерством обороны по загрузке завода следующей серией кораблей, среди которых корветы и фрегаты

"Разработан пакет предложений по дальнейшей загрузке  Амурского судостроительного завода  и его техническому перевооружению. Сейчас   завод  работает над  корветами проекта 20380 по заказу Минобороны РФ. Первый из них  был передан в этом году   Тихоокеанскому флоту. Завершение строительства второго корабля этой серии   намечено на следующий год.  Сейчас   на стапелях АСЗ продолжается строительство еще двух корветов",  - прокомментировал Вячеслав Шпорт, губернатор Хабаровского края.

Сейчас ведутся переговоры с министерством обороны по загрузке завода следующей серией кораблей, среди которых корветы и фрегаты.  Также регионе готовы заняться ремонтом дизельных лодок, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока

В настоящее время на Амурском судостроительном заводе работают над гражданским заказом   - строят два современных паромов, которые будут   обслуживать переправу Ванино (Хабаровский край) — Холмск (Сахалинская область). Паромы предназначены для перевозки железнодорожных составов российского стандарта с шириной колеи 1520 мм, всех видов автомобилей, включая грузовые автосоставы, различной колесной техники и контейнеров на ролл-трейлерах, рефконтейнеров, с кормовой и бортовой схемой грузообработки для автотранспорта. Паром имеет 3 грузовые палубы; протяженность рельсовых путей на главной палубе - 440 м.

«Дальнейшее развитие предприятия невозможно без технического перевооружения. Завод вошел в профильную федеральную целевую программу, в рамках которой получит средства на модернизацию», - сказал Вячеслав Шпорт.

Напомним, 6 сентября Президент России Владимир Путин провёл во Владивостоке заседание президиума Государственного совета, посвящённое вопросам комплексного социально-экономического развития регионов Дальнего Востока. По итогам Госсовета Президент дал ряд поручений. Так, Правительство России должно внести предложения по включению в государственную программу Российской Федерации «Развитие транспортной системы» мероприятий по реконструкции береговой инфраструктуры морских портов Ванино и Холмск для паромного сообщения острова Сахалин с материковой частью страны и строительства морского паромно-пассажирского причала на левом берегу Анадырского лимана в поселке Угольные Копи.

«Транспортная доступность – один из самых актуальных вопросов для Дальнего Востока. Полноценное развитие региона, занимающего более трети страны, невозможно без преодоления существующих инфраструктурных ограничений. Один из самых острых вопросов – связь Дальнего Востока с европейской частью страны. Для того, чтобы дальневосточники могли больше и по доступным ценам летать, а на Дальний Восток прилетать жители европейской части России Минвостокразвития внесло предложения о предоставления субсидий авиаперевозок с Дальнего Востока в европейскую часть и обратно на долгосрочной основе», – отмечал ранее Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: производство  Амурский судостроительный завод  Минобороны 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Отрасль
20 Ноября 2017, 09:00
В Приморье с помощью телемедицины повысили раскрываемость туберкулеза на ранних стадиях Закон о телемедицине, наконец, приняли, и уже скоро, он вступит в силу
статьи раздела
Loading...
RedTram
Финансы
17 Ноября 2017, 19:00
Игорь ДМИТРИЕВ, директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ: Непредсказуемых изменений курса рубля не ждем Банк России стремится использовать комплексный подход к анализу макроэкономической ситуации при подготовке и принятии ключевых решений. В частности, теперь Москва более пристально присматривается к тому, что происходит с экономикой и ценами в российских регионах.
статьи раздела
Рынки
17 Ноября 2017, 18:00
Авторынок едет вверх Российский рынок новых автомобилей стремительно падал последние несколько лет. За три года - с 2013-го по 2016-й - продажи сократились с 2,7 млн единиц до 1,2 млн - на 55,25%.
статьи раздела
Тема номера
17 Ноября 2017, 17:55
Дальневосточные дороги - уже не для дураков Так уж получилось, что в этом году я проехал, и не один раз, по всем федеральным дорогам юга Дальнего Востока. Колесами собственного автомобиля проверил состояние трасс "Уссури", "Амур" и "Восток". Надо сказать, что езжу я по ним ежегодно и имею возможность сравнить, что было в недалеком прошлом и что есть сейчас. По моему личному рейтингу, на первом месте стоит трасса "Амур".
статьи раздела
Партнеры
17 Ноября 2017, 15:20
ПСП: Наш клиент любит качество! О новых возможностях предприятия, а также о современных тенденциях в оформлении полиграфической продукции и ситуации на рынке полиграфии региона "Дальневосточному капиталу" рассказал директор Типографии ПСП Владислав ШУЛЬГА.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика