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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В Приморье будут выпускать до 40 тонн в месяц туалетной бумаги
Компания «ВТС-Логистик» реализует во Владивостоке проект по выпуску гигиенической продукции.
"В настоящее время мы завершаем пусконаладочные работы на производственной линии по выпуску одноразовых кухонных полотенец и туалетной бумаги, осталось выполнить запуск последнего станка. До конца 2017 года мы намерены это сделать. Статус резидента свободного порта Владивосток позволит нам установить минимальные цены на продукцию за счет низких транспортных расходов, льгот и преференций, которыми мы сможем воспользоваться", - прокомментировал Антон Янушкевич, генеральный директор компании «ВТС-Логистик»
Инвестиции в проект в рамках соглашения об инвестиционной деятельности, подписанного компанией «ВТС-Логистик» с АО «Корпорация развития Дальнего Востока», уже составили 12 млн рублей. Полный запуск производства обеспечит создание 15 новых рабочих мест. В ассортименте предприятия будет присутствовать продукция, изготовленная из вторичного сырья, что окажет положительное влияние на экологическую обстановку региона.
На последующих этапах реализации проекта «ВТС-Логистик» планирует наладить экспортные поставки гигиенической продукции в объеме от 30 до 40 тонн в месяц, а также расширить линейку производимой продукции.
С момента реализации федерального закона о свободном порте Владивосток АО «Корпорация развития Дальнего Востока» подписала 386 соглашений об инвестиционной деятельности на территории СПВ на общую сумму более 358 млрд рублей и перспективой создать свыше 34 220 новых рабочих мест. На сегодняшний день резидентами свободного порта Владивосток реализовано 35 проектов и еще до десяти новых будут запущены до конца 2017 года, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока .
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