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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В Приморье задолженность по зарплате продолжает расти
По состоянию на 1 декабря просроченная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности (по данным, полученным от организаций, кроме субъектов малого предпринимательства) составила 473,4 млн рублей, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Приморскстате.
Вся сумма задолженности сложилась из-за отсутствия собственных средств организаций. Из общей суммы просроченной задолженности 298,2 млн рублей (63%) приходилось на задолженность, образовавшуюся в 2016 году, 135,5 млн рублей (29%) – в 2015 году и ранее.
Основная часть невыплат приходится на работников ОАО «Радиоприбор» – 398,2 млн. рублей или 84% общей суммы. Невыплаты начались с июня 2015 года. Переводы сумм на заработную плату Министерством обороны РФ были крайне нерегулярны, и на каждого из 1195 работников скопилось в среднем 333 тыс. рублей неполученного заработка. В настоящее время предприятие находится в стадии ликвидации, работники уволены.
Другие организации имеющие долги по выплате заработной плате также имеют статус банкрота. Около 26.8 млн. рублей долга по заработной плате скопилось 102 работникам ОАО «Портбункер» в г. Находка (263 тыс. рублей каждому). На ЗАО «Приморская горнорудная компания «Восток»» в г. Дальнегорске задержка в выплате зарплаты 14 млн. рублей 152 работникам (92.4 тыс. рублей). В г. Уссурийске АО «Приморвзрывпром» должен 114 работникам сумму в размере 11.3 млн. рублей (99.2 тыс. рублей) и ЗАО «Спасский арматурный завод» – 10.9 млн. рублей 101 работнику (108.1 тыс. рублей).
В полном объёме погашена задолженность всем работникам ОАО «Дальневосточный Арсенал». Перебои с выплатой зарплаты здесь были регулярны, и длились не один год.
Соблюдение права граждан на своевременную и полную оплату труда является необходимым условием для обеспечения экономической и социальной стабильности.
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