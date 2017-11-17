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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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За неполный год жители Приморья съели и выпили на сумму 155,5 млрд рублей
Оборот розничной торговли в январе-ноябре 2017 года составил 342,6 млрд рублей. Население края израсходовало на приобретение товаров на 22.6 млрд. рублей больше, чем за соответствующий период 2016 года. В сопоставимых ценах оборот розничной торговли увеличился на 4.1%, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Приморскстате.
Торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети (вне рынка) сформировано 93% оборота розничной торговли, доля розничных рынков и ярмарок – 7%.
В структуре оборота розничной торговли доля непродовольственных товаров, которую можно рассматривать как один из показателей качества жизни населения, стабильно занимает более половины – 54.6%. За январь-ноябрь реализовано непродовольственных товаров на 187.1 млрд. рублей (102.6% к январю-ноябрю 2016), пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий – на 155.5 млрд. рублей (105.8%).
Объем оборота общественного питания составил 15.2 млрд. рублей (к январю-ноябрю 2016 – 103.6%).
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17 Ноября 2017, 17:55Дальневосточные дороги - уже не для дураков Так уж получилось, что в этом году я проехал, и не один раз, по всем федеральным дорогам юга Дальнего Востока. Колесами собственного автомобиля проверил состояние трасс "Уссури", "Амур" и "Восток". Надо сказать, что езжу я по ним ежегодно и имею возможность сравнить, что было в недалеком прошлом и что есть сейчас. По моему личному рейтингу, на первом месте стоит трасса "Амур".
Только за счёт инфляции. Сравнивайте в килограммах и литрах.
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