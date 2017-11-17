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В Хабаровске установили памятную доску Георгию Мамаджанянцу
Мемориальную доску первому управляющему Хабаровской энергосистемой Георгию Мамаджанянцу установили на здании управления филиала «Хабаровская генерация» АО «ДГК».
На церемонию открытия доски, приуроченную ко Дню энергетика, пригласили представителей администрации г.Хабаровска, культурных организаций Хабаровского края, коллег и ветеранов отрасли. Особой гостьей мероприятия стала дочь Георгия Григорьевича – Тамара Георгиевна Микхина. В адрес легендарного энергетика звучали теплые слова, благодарные воспоминания.
«С именем Георгия Григорьевича Мамаджанянца связана эпоха созидания, становления и активного развития энергосистемы Хабаровского края, - сказал ветеран Комсомольской ТЭЦ-2 Альберт Николаевич Митин. – Он был образцом руководителя, примером для всех нас».
Георгий Мамаджанянц родился в 1909 году в Одессе. Окончил Одесский индустриальный институт, получил диплом инженера – теплотехника, а вместе с ним направление в Комсомольск-на-Амуре. Здесь, на Комсомольской ТЭЦ-2, строящейся вместе с городом, он прошел путь становления профессионального энергетика от начальника производственно-технического отдела до директора станции.
С 1957 года под руководством Георгия Мамаджанянца стала развиваться большая энергетика края: выстраивалась энергосистема, подбирались кадры, строились линии электропередачи и подстанции, укрупнялись имеющиеся электростанции края и возводились новые. В целом за 12 лет работы Георгия Мамаджанянца управляющим «Хабаровскэнерго» энергетические мощности края выросли более чем в три раза. Впоследствии ему поручили организовать Объединенное диспетчерское управление энергосистемами Забайкалья и Дальнего Востока и возглавить его.
С 1979 года Георгий Григорьевич ушел на заслуженный отдых. За 54 года своей трудовой деятельности, из которых более 44 лет отданы энергетике, Георгий Григорьевич награжден различными государственными наградами. Умер в 2004 году.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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