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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Дальневосточный капитал № 12, 2018
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14 Ноября 2018, 14:46Иван Сиворакша: Сбербанк готов помочь своим клиентам стать самостоятельными инвесторами Сбербанк постоянно увеличивает возможности своих клиентов для получения дохода от инвестирования свободных денежных средств. Многие, наиболее продвинутые граждане, давно поняли, что деньги могут делать деньги, главное - заставить их правильно работать.
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15 Декабря 2018, 15:21 | Регион сегодня
Три причины позавтракать с ИК "Фридом Финанс"
О пользе завтрака сложно спорить: он заряжает на весь день. Бизнес-завтрак, подготовленный инвестиционной компанией "Фридом Финанс", полезен вдвойне, потому что дает еще и пищу для размышлений.
Будет полезно
О чем будем размышлять под новый год? Конечно, о будущем. А будущее часто требует денег. Когда денег нет, это проблема. Когда они появляются – это проблема вдвойне. Их обычно еще не хватает на мечту, но о них уже нельзя не думать.
Хранить ли их в рублях или долларах? Можно погадать на кофейной гуще.
Положить в банк? Проценты выглядят не очень-то привлекательно.
Стоит ли расширить рацион новым блюдом – акциями? Зависит от вашего аппетита - к риску.
Какие бывают акции и рынки, что происходит сейчас в экономике и чего ждать от нее в следующем году, чего можно добиться, не только сберегая, но и инвестируя, мы хотим рассказать на этом бизнес-завтраке.
Будет честно
Про акции говорят и пишут все – кажется, гораздо чаще, чем о завтраках. Пишут, что акции это просто, как кусок пирога. Не верьте. Правильно выбрать бумаги для инвестирования и сделать так, чтобы они сочетались друг с другом в портфеле – большое дело. Мы знаем, потому что занимаемся этим уже десять лет. Именно столько «Фридом Финанс» работает проводником для инвесторов в мир финансов. Только в России количество наших клиентов превысило 20 тыс. человек, а в целом группа компаний обслуживает более 100 тыс. брокерских счетов.
Если акции – это сложно, зачем их покупают? Люди доверяют нам, потому что мы хорошо знаем, как пробудить у человека вкус к инвестициям. Нам с нашим меню это сделать совсем не сложно. Тем, у кого совсем нет времени заниматься инвестированием, мы предлагаем доверительное управление, когда все решения за клиента принимает портфельный управляющий. Если есть желание больше контролировать процесс, можно попробовать консультационное управление: по мере появления новых инвестиционных идей менеджер будет информировать о них клиента. Включить ли бумагу в портфель, клиент решает сам.
Только при таком подходе можно сказать, что инвестиции это… если и не просто, то по крайней мере – интересно.
Один раз попробовав, оторваться невозможно.
Будет вкусно
О вкусах не спорят, и то же самое можно сказать об инвестициях. Интернет пестрит рецептами «прибыльных стратегий». Какую выбрать? Правда заключается в том, что стратегия работы на бирже, полезная одному, окажется вредной для другого.
Инвестирование – это не пельмени из упаковки. Для каждого посетителя блюдо готовится индивидуально. Какие ингридиенты добавить в портфель ценных бумаг, инвестиционный консультант лучше всего поймет только после того, как лично пообщается с потенциальным инвестором. Такой индивидуальный подход – фирменный стиль «Фридом Финанс». Чтобы придерживаться его, наши лучшие эксперты каждый день просеивают тысячи акций, чтобы выбрать для клиентов несколько самых «горячих» бумаг – тех, что принесут максимальный доход при минимальном риске. Конечно, в России не найти такого количества компаний на бирже – вот почему мы ищем лучшие акции по всему миру, и в первую очередь в США. Особенно тщательно наши аналитики следят за сектором высоких технологий, в том числе за компаниями, акции которых только начинают продаваться на бирже – практика показывает, что именно на них можно заработать больше всего.
Аппетит, как известно, приходит во время еды. Приходите, попробуйте сами.
Зарегистрироваться на бизнес – завтрак Вы можете по ссылке:
Теги: Фридом Финанс
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