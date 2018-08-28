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16 Января 2013, 15:44 | Регион сегодня

В Приморском крае у национального парка "Земля леопарда" появилась охранная зона

15 января подписано постановление о создании охранной зоны национального парка "Земля леопарда". Такое подарок леопарду в Год охраны окружающей среды сделал губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.

Постановлением Администрации Приморского края от 15 января 2013 года № 3-па «О создании охранной зоны национального парка «Земля леопарда» утверждены границы

и положение об охранной зоне национального парка «Земля леопарда». Она охватывает 82 тыс. га мест обитания амурского тигра и дальневосточного леопарда на прилегающих к  нацпарку территориях Хасанского и Надеждинского районов и Уссурийского городского округа Приморского края.

«Таким образом, в России завершено формирование системы охраняемых природных территорий для дальневосточного леопарда. Фактически  под разные режимы охраны на юго-западе Приморского края взяты  360  тыс. га  обитания редкой кошки - все территории,  о которых шла речь в докладе Сергея Борисовича Иванова  в 2010 году  на заседании Русского географического общества», -  комментирует директор Амурского филиала WWF России, кандидат биологических наук Юрий Дарман.

Зачем национальному парку нужна охранная зона? Особо охраняемая территория граничит с охотничьими хозяйствами, на территории которых ведется охота, с лесничествами, в которых рубится лес. Для животных границ не существует. Поэтому необходима буферная зона, в которой специальный режим смягчит влияние человеческой деятельности на краснокнижных хищников и копытных животных, которые являются объектами их питания.

В 2001 году, когда рождалась идея создания единой охраняемой природной территории для сохранения леопарда, WWF России настаивал на необходимости особого режима в охотничьих хозяйствах на территории обитания леопарда. Проводя подготовку документов по охранной зоне нацпарка, WWF России  вел согласования с пользователями земель и участвовал в определении ее границ.

 

Охранная зона национального парка «Земля леопарда» создана без изъятия земельных участков у владельцев и  пользователей. Но режим охранной зоны накладывает на их деятельность ограничения и создает наиболее благоприятные условия для обитания леопарда. Этих ограничений немного:       

- Коллективные охоты, которые проводятся в охотничьих хозяйствах, будут теперь осуществляться только в присутствии специально обученного человека из числа охотников, который несет ответственность за все, что происходит во время охоты.

- В охранной зоне запрещено присутствие собак. Леопарды, особенно молодые, могут подвергаться опасности нападения со стороны собаки.

- Охота на пушных животных и рябчика разрешена в охранной зоне с 1 октября по 15 января без использования капканов и самоловов, потому что эти орудия лова могут стать причиной гибели молодого леопарда.

- Каждый охотпользователь обязан проводить биотехнические мероприятия в закрепленных охотничьих угодьях. Это значит, что  для копытных будут создаваться подкормочные площадки, сажаться поля с различными культурами, а в зимы с высоким снежным покровом проводиться специальные мероприятия, которые помогут оленям, косулям и кабанам выжить. Так как эти копытные являются кормом для леопарда и тигра, эти меры обеспечат такую численность копытных животных, что их хватит и охотникам, и редким кошкам.

Контроль за режимом охранной зоны будет осуществляться путем совместных рейдов Департамента охотничьего надзора Приморского края, национального парка «Земля леопарда» и охотничьих хозяйств. В охранной зоне инспектора национального парка будут совместно с охотниками и лесниками проводить биотехнические мероприятия, восстанавливать природные комплексы, сажая лес, предотвращая пожары.  Таким образом, с принятием постановления появилась законодательная основа для использования федерального финансирования на территории охранной зоны нацпарка.

Режим охранной зоны не распространяется: на территорию населенных пунктов, в том числе 500 - метровую зону вокруг данных населенных пунктов; на территорию садоводческих, огороднических, дачных обществ, крестьянско-фермерских хозяйств, образованных в соответствии с действующим законодательством до вступления в силу постановления Администрации Приморского края, утверждающего настоящее Положение об охранной зоне национального парка «Земля леопарда»,  сообщает пресс-служба Амурского филиала WWF России.

«Это значит, что при создании охранной зоны никто не пострадал. В лесу будет усилен контроль, что благоприятно скажется на популяции леопарда, тигра и копытных», - добавляет Юрий Дарман.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: леопард  Владимир Миклушевский  национальный парк  wwf России  Земля леопарда 


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