|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 25 Июня, 07:27 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Гарантийный фонд Приморского края поддержит предпринимателей, взявших дальневосточный гектар
Воспользоваться льготой по предоставлению поручительства теперь смогут субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие предпринимательскую деятельность на земельных участках, полученных по проекту «Дальневосточный гектар». В рамках продукта «Приоритет» ставка по комиссионному вознаграждению фонда в два раза ниже стандартной и составляет 1% в год от суммы поручительства.
Также в конце 2017 года Гарантийный фонд снизил до минимума ставку за свое поручительство в отношении договоров поручительства, оформленных по совместным сделкам фонда с Корпорацией малого и среднего предпринимательства и «Банком МСП» в рамках продуктов «Прямая гарантия, выдаваемая совместно с поручительством Фонда (согарантия)». Теперь комиссия всего 0,5% годовых от суммы поручительства.
Напомним, по словам вице-губернатора Татьяны Казанцевой, малый и средний бизнес играет важную роль в развитии Приморья, его оборот составляет почти 60% общего оборота всех предприятий края, поэтому одна из ключевых задач власти – максимально его поддержать.
Одним из инструментов такой поддержки являются институты развития, в числе которых и Гарантийный фонд, созданный в 2009 году для повышения доступности кредитно-финансовых ресурсов для предпринимателей.
- "Аврора" ответила на повышенный спрос на внутренние перевозки в Приморье
- Во Владивостоке супермаркеты меняют белые ценники на оранжевые
- Ванинский порт оштрафовали за нарушение экологического законодательства
- В центре Владивостока на восемь часов перекроют движение
- В Приморье в нацпарке "Бикин" пересчитали тигров
- "Алроса" выставляет на аукционе во Владивостоке 130 крупных алмазов
- В Приморье социально значимым гражданам дадут ипотеку под 5,5%
- Инвестор из Японии построил во Владивостоке дом smart-формата
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Проект "Посмотри на Владивосток" открывает новые номинации
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.