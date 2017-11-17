|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 17 Января, 03:24 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Международный аэропорт Владивосток увеличил пассажиропоток на 18%
АО «Международный аэропорт Владивосток» в 2017 году обслужило 2,2 млн пассажиров, что на 18 процентов превысило показатель 2016 года, сообщила пресс-служба аэропорта.
«Аэропорт продолжит развивать внутренние маршруты и трансферные технологии, которые позволят жителям Дальнего Востока совершать комфортные перелеты по широкому спектру зарубежных направлений из столицы Приморья. Намечена работа по повышению уровня обслуживания пассажиров и авиакомпаний. Планируется инвестирование в развитие производства и автоматизацию, приобретение новой техники, а также ввод новых услуг», – отметил генеральный директор Международного аэропорта Владивосток Игорь Лукишин.
На 40 процентов увеличился международный пассажиропоток (0,8 млн человек) за счет прироста на корейском, китайском и японском направлениях. На 8 процентов – внутренний пассажиропоток (1,4 млн человек). Наибольший прирост зафиксирован на рейсах в Москву, Хабаровск и Новосибирск. На 40 процентов вырос перелет по внутрикраевым маршрутам (30 тысяч человек).
Отметим, что Международный аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает 45 направлений, полеты по которым совершают 18 российских и зарубежных авиакомпаний.
С февраля 2017 года собственником 52,16% акций АО «Международный аэропорт Владивосток» и 100% акций ЗАО «Терминал Владивосток» является консорциум инвесторов в составе промышленной группы «Базовый Элемент», Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и сингапуская компания «Чанги» (Changi Airports International).
Как ранее отмечал Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока сингапурская компания «Чанги» уже приступила к его модернизации, планируя как минимум вдвое увеличить поток пассажиров.
- В Приморье в дело пошли скорлупа и жмых
- В Приморье промышленное производство выросло почти на 20 процентов
- Международный аэропорт Владивосток увеличил пассажиропоток на 18%
- Гарантийный фонд Приморского края поддержит предпринимателей, взявших дальневосточный гектар
- Во Владивостоке построят новый яхт-клуб и лодочную станцию
- В Приморье более 12 тысяч человек часть своих новогодних каникул провели в казино
- Тариф на проезд в поезде Советская Гавань-Владивосток снижен на 15%
- В Приморье появится мини-завод по переработке молока
- В Приморье рассмотрят возможность производства судовых двигателей
- Для Приморья ищут уникального специалиста
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.