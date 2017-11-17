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Среда| 17 Января, 03:24 |
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В Приморье промышленное производство выросло почти на 20 процентов
По итогам за 11 месяцев прошлого года в Приморье вырос индекс промышленного производства. Рост составил около 20%.
Как сообщили в департаменте промышленности администрации Приморского, за январь-ноябрь в регионе отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг в отрасли на 267,8 миллиона рублей. Рост индекса промышленного производства за 11 месяцев составил 19,2% к аналогичному периоду прошлого года.
Основные производства, за счёт которых достигнут этот показатель, – производство вертолётов на заводе «Прогресс» в Арсеньеве, сборочное производство автомобилей Mazda во Владивостоке. Так, показатели производства транспортных средств и оборудования за прошлый год выросли в Приморье на 171,8%, на 40% выросло металлургическое производство.
Также в числе сфер, демонстрировавших рост, – производство текстильных изделий (рост 14%), компьютеров, электронных и оптических изделий (рост 9,5%), производство электрооборудования (10,7%).
Снижение по итогам 11 месяцев наблюдалось в производстве пищевых продуктов – на 4%, обработке древесины производстве изделий из дерева – на 4,3%, производстве химических изделий – на 3,2%, производстве резиновых и пластмассовых изделий – на 17,8%.
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