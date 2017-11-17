|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 17 Января, 03:24 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Приморье в дело пошли скорлупа и жмых
Компания «Кор Индустри», занимающаяся на Дальнем Востоке обработкой и фасовкой ореха кешью, выходит на безотходное производство, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Как рассказал генеральный директор предприятия Максим Коренев, помимо обычной и премиальной фасовки орехов, уже в ближайшее время будет запущено производство масла для пищевой промышленности и косметического масла.
«Скорлупа ореха кешью содержит кислоту, которая при отжиме превращается в карданол, - пояснил Максим Коренев. – Это – 100% импортируемое вещество, используемое как связующее для производства лаков, красок, пластмассы. В настоящий момент оборудование для его изготовления уже смонтировано, запустим мы его 29 января. Жмых, который остается после отжима, будут прессовать в топливные пеллеты, таким образом, производство становится полностью безотходным».
ООО «Кор Индустри», входящее в «Кор Групп», является резидентом Свободного порта Владивосток, и получает преференции по таможенному регулированию. Сырье поступает в Россию по тем ценам, по которым закупается продукция за рубежом. Сумма капитальных вложений по проекту составила 5,8 млн рублей, предполагаемый объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней за 10 лет составит более 292 млн рублей.
«У нас эксклюзивные возможности ввозить сырье так, чтобы проект был прибыльным, - поясняет Коренев. – У любого другого предприятия, начни оно реализовывать похожую идею в условиях обычного таможенного регулирования, прибыли не будет, наоборот».
Фото Мария Бородина, ИА PrimaMedia.
- В Приморье в дело пошли скорлупа и жмых
- В Приморье промышленное производство выросло почти на 20 процентов
- Международный аэропорт Владивосток увеличил пассажиропоток на 18%
- Гарантийный фонд Приморского края поддержит предпринимателей, взявших дальневосточный гектар
- Во Владивостоке построят новый яхт-клуб и лодочную станцию
- В Приморье более 12 тысяч человек часть своих новогодних каникул провели в казино
- Тариф на проезд в поезде Советская Гавань-Владивосток снижен на 15%
- В Приморье появится мини-завод по переработке молока
- В Приморье рассмотрят возможность производства судовых двигателей
- Для Приморья ищут уникального специалиста
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.