|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 17 Января, 16:03 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Во Владивостоке 24 объекта недвижимости выставляются на аукцион
Уже сейчас потенциальные арендаторы могут посмотреть предлагаемые помещения на сайте или побывать непосредственно на объектах. По условиям аренды в помещениях можно обустроить офисы, магазины, склады, предприятия коммунально-бытового обслуживания, общественного питания, образования и другие, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.
Большинство объектов расположено в цокольных этажах жилых домов, например, по таким адресам, как ул. Некрасовская, 96, Кирова, 22 и Кирова, 24, Терешковой, 23, Черемуховая, 12а, Луговая, 59, Корнилова, 14 и другим. Площадь помещений – различна: от 26 до 300 кв. метров.
Так, помещение на Океанском проспекте, 99 площадью 47 кв. м предлагается по начальной цене 31,7 руб. в месяц.
Также в аренду предлагают несколько отдельно стоящих зданий по адресам:
- ул. Карьерная, 4 (площадь 481,3 кв. м)
- ул. 2-я Строительная, 12а (248,7 кв. м) – с земельным участком 1385 кв. м
- р-н 6-го километра (288 кв.м).
Начальная цена аренды (она равна ежемесячной ставке арендной платы) – также различна. Так, помещение площадью 60,1 кв.м в цокольном этаже на ул. Корнилова, 14 предлагается по 23 тыс. руб. ежемесячно. Помещение площадью 99,9 кв. м на ул. Борисенко, 17а, – по 48,9 тыс. руб. в месяц. Объект 50,4 кв. м на Русской, 63, - по 20,1 тыс. руб.
Новых хозяев ждут нежилые помещения в самом центре города - на Пограничной, 12а:
Как прокомментировали в управлении муниципальной собственности, в ходе торгов начальная цена – вместе со ставкой аренды соответственно - может вырасти либо остаться неизменной.
Специалисты подчеркивают: аренда и продажа муниципального имущества - существенный источник неналоговых доходов в бюджет города Владивостока. Кроме того, возможность арендовать помещения – важное условие для развития предпринимательства.
Информация о торгах размещена не только на официальном сайте администрации Владивостока www.vlc.ru (раздел "Муниципальная собственность" - "Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости"), но и на сайте torgi.gov.ru.
Все справки можно получить в МКУ "Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости": Владивосток, Партизанский пр., д.3, каб.№6. Контактные телефоны: 8 (423) 245-40-85, 244-60-16.
Фото предоставлено Агентством по продаже муниципальных земель и недвижимости
- Во Владивостоке пройдет ежегодный Восточный нефтегазовый форум
- Восемь проектов из Приморья вошли в финал престижного конкурса
- Уволить нельзя оставить?
- Во Владивостоке 24 объекта недвижимости выставляются на аукцион
- Мэрии Владивостока не хватает порядка 40 начальников и главных специалистов
- В Приморье в январе вводятся дополнительные рейсы внутрикраевой авиации
- Объявлены сроки строительства новой автомобильной развязки во Владивостоке
- Кожемяко озвучил основную задачу на пять лет
- Около 422 тысяч китайцев въехали в Приморье за год
- Японская авиакомпания готова впервые запустить регулярные рейсы в Москву и Владивосток
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.