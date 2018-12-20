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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 17 Января, 16:03 |
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Уволить нельзя оставить?
Увы, но практически любую производственную деятельность в Дальневосточном регионе вести в любое время было крайне тяжело, а кризисные явления последнего времени серьезно ухудшили ситуацию. Неужели и такой крупный бизнес, как ННК, не смог найти точки роста в наступившем 2019 году - подумали мы, читая публикацию коллег о предстоящих сокращениях, подготовленных по официальным сообщениям госорганов. В частности, сообщалось, что АО "ННК-Приморнефтепродукт" увольнения по сокращению штата ожидают 60 сотрудников: день "Х" для них наступит 28 февраля.
Сокращению подлежат сотрудники подразделений охраны и противопожарной службы на Сысоевской, Уссурийской и Дальнереченской нефтебазах, а также на законсервированных нефтебазах и нефтескладах в Спасске-Дальнем, Артеме, Находке и Камень-Рыболове, пишет газета "Золотой Рог".
Редакция "Золотого Рога" в прошедшем году много писала об ННК, в частности, рассказывая о хороших результатах производственной деятельности Группы, которые были достигнуты даже в таких непростых условиях работы.
ННК является не только одним из крупнейших налогоплательщиков в регионе, но своей работой всегда подтверждает свой статус социально-ответственного собственника. Чего стоят только истории с поддержкой брошенных заправок в удаленных и малонаселенных районах, без которых многие населенные пункты остались бы без топлива! Все издержки в работе таких далеко не прибыльных АЗС Группа взяла на себя.
"Золотому Рогу" удалось получить от пресс-службы Группы ННК оперативный ответ, который прояснил ситуацию.
Так, компания отмечает, что распространяемая некоторыми СМИ информация не соответствует действительности. В целях соблюдения законодательства в области обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса АО "ННК-Приморнефтепродукт" планирует привлечь частное охранное предприятие, в которое и будут трудоустроены сотрудники подразделений пожарной службы и охраны предприятия, готовые пройти соответствующее обучение. Так что без работы, как сообщают СМИ, никто не останется.
В связи с активным развитием АО "ННК-Приморнефтепродукт" ведется реорганизация структурных подразделений компании, которое предусматривает в 2019 году увеличение численности персонала на 2% и увеличение расходов на персонал на 10%.
Как социально-ответственный работодатель компания предлагает работникам конкурентную заработную плату, хороший социальный пакет и возможность карьерного роста. Все это получат и работники, о которых шла речь выше.
В ближайшее время "Золотой Рог" планирует подготовить более подробную публикацию о кадровой политике ННК, чтобы осветить планы компании на 2019 год, а заодно рассказать жителям Приморья о перспективах трудоустройства в крупную нефтяную компанию.
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