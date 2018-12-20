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Восемь проектов из Приморья вошли в финал престижного конкурса
Жюри дальневосточного «Серебряного Лучника» сделало свой выбор: названы финалисты региональной премии
Первые итоги голосования экспертов восьмой премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток подведены. В шорт-лист регионального конкурса в области развития общественных связей вошли 15 проектов-финалистов, которым предстоит пройти публичную защиту и завоевать статус лучших на Дальнем Востоке, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Исполнительной дирекции Региональной Премии в области развития
общественных связей «Серебряный Лучник» - Дальний Восток.
С 3 по 15 января члены жюри изучали проекты и проводили дистанционное голосование. При анализе работ особое внимание уделялось таким параметрам, как оригинальность замысла и осуществления проекта, стратегический подход к его планированию, сложность целей и масштаб, эффективность использованных коммуникационных стратегий, тактик и инструментов, а также достижение заявленных целей, выполнение поставленных задач, и общая эффективность. Каждый из этих показателей оценивался по 100-бальной шкале, а голосование выполнялось в закрытой системе под индивидуальными паролями.
Участники, набравшие максимальное количество баллов и занявшие первые три места в каждой номинации, автоматически стали финалистами премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток.
Шорт-лист премии по итогам 2018 года (по алфавиту):
Лучший проект в области благотворительности:
- «Дороги добра». Автор: Татьяна Лазаренко, координатор благотворительной акции «Сладкий сон» г. Владивосток;
-
- «Социальный десант». Автор: Иван Томских, компания «Березитовый рудник», г. Чита.
Лучший проект в области корпоративной социальной ответственности:
- «За чистое будущее озера Байкал». Автор: Дарья Колмогорова, ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия», г. Санкт-Петербург;
-
- Музей находкинской городской больницы. Автор: Юлия Щетинюк, КГБУЗ «Находкинская городская больница», г. Находка, Приморский край.
Лучший проект в области развития и продвижения территорий:
- «Держи краба» Автор: Алена Круппа-Анненкова, Паназиатский ресторан Zuma, г. Владивосток;
-
- «Море жизни». Автор: Татьяна Гульбина, ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник», г. Елизово, Камчатский край;
-
- «PrimDiscovery». Автор: Дарья Червова, соучредитель интернет - журнала о путешествиях, г. Владивосток.
По решению экспертов и исполнительной дирекции дальневосточной премии к защите приглашен четвертый проект: «Влюбиться в Тайвань», автор: Павел Кущенко, основатель KBC Communication, г. Владивосток.
Лучший проект в области маркетинговых коммуникаций:
- ДВИК-2018. Автор: Надежда Замараева, ООО «Адвантика», г. Хабаровск;
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- «Мало Половин». Автор: Екатерина Шурыгина, ресторанный холдинг «Fusion Group», г. Владивосток;
-
- Музей газификации. Автор: Юлия Солошенко, АО «Газпром газораспределение Дальний Восток», г. Хабаровск.
Лучший проект в области продвижения государственных, общественных и социальных программ:
- «Видеть невидимое». Автор: сектор маркетинга и коммуникаций Приморского отделения Сбербанка, г. Владивосток;
- «Детский вопрос». Автор: Наталья Наделяева, Отделение Пенсионного фонда РФ по Амурской области, г. Благовещенск;
- «Земля леопарда». Автор: Мария Окулова, ФГБУ «Земля леопарда», г. Владивосток.
В этой номинации также жюри единогласно приглашают к защите четвертый проект: «Школьные лесничества», автор Екатерина Иванчикова, Республиканское агентство лесного хозяйства, г. г.Улан-Удэ.
Публичная защита проектов - финалистов перед экспертами, гостями и студентами профильных специальностей, а также и церемония награждения победителей состоятся в 1 февраля 2019 года. Оператором Премии выступает коммуникационное агентство «АГТ-Восток», AGT Communications Group.
Подчеркнем, что один из проектов-финалистов (по решению экспертов) будет включен в шорт-лист Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» и получит право публично защищать свой проект в Москве в феврале.
Напомним, в этом году на соискание престижной награды было подано 34 заявки от общественных организаций, частных лиц, государственных и коммерческих структур. Для дистанционного голосования было представлено 25 проектов. Самая популярная номинация в этом году - «Лучший проект в области продвижения государственных, общественных и социальных программ».
За дополнительной информацией о завершающих мероприятиях премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток можно обращаться в Исполнительную дирекцию.
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