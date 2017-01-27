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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Станет ли 2017 год "эпохальным" для экономики Дальнего Востока?
Как отметила председатель совета бизнес-клуба Инесса БАБИЧ, от 2017 года в деловом сообществе Дальнего Востока ждут «эпохальности».
- Уже сегодня на территории нашего региона действует 14 территорий опережающего социально-экономического развития в Приморском, Хабаровском и Камчатском краях, в Якутии, в Сахалинской области, в Амурском регионе, - добавила Бабич. - Если верить официальной статистике, то уже сегодня ставшие возможными в рамках ТОРов упрощенные процедуры получения земельных участков и подключения к инфраструктуре, самый низкий в России уровень налогообложения, специальные условия проведения проверок в отношении инвесторов, защищающие их от необоснованного административного вмешательства, дали первые значимые результаты. Не за горами и введение новых механизмов, которые будут способствовать развитию экономики региона: благодаря ФЗ о снижении энерготарифов на Дальнем Востоке, который вступил в силу с 1 января этого года, предприятия смогут платить за предоставление электроэнергии почти на 30% меньше, чем это было раньше. Само собой, такое изменение повлияет на себестоимость производимой на территории Дальневосточного региона продукции. Иными словами, перед бизнесом Дальнего Востока открывается масса завораживающих перспектив. Однако представляются ли они реальными?
При всей позитивности сегодняшних перемен, по мнению профессора, доцента кафедры экономических наук Дальневосточного научно-исследовательского института рынка Вадима ЗАУСАЕВА, не стоит торопиться с выводами и возлагать ожидания исключительно на новые режимы.
По словам ученого, главная проблема Дальневосточного региона - это высокая затратность производства по сравнению с тем же Китаем и даже Сибирью, которую можно нивелировать только при помощи государственной политики, включающей в себя не только режимы ТОР и СПВ. Тем более регион уже проходил период, связанный с созданием особых экономических зон, которые не оправдали себя потому, что их проекты создавались без глубокой научной проработки.
По словам Заусаева, для того, чтобы проекты ТОР и СВП были реализованы в полной мере, в первую очередь на Дальнем Востоке необходимо остановить непрекращающийся отток населения, установить более тесные отношения с Японией и ставить основной акцент на добыче ресурсов.
Еще одно обязательное условие успеха ТОР - это расширение этого режима на действующие производственные предприятия, а также создание пилотного проекта.
- Необходимо взять одну ТОР, к примеру в Большом Камне, и применить к ней в полной мере все механизмы, в том числе и полную выплату персоналу предприятий федеральных дальневосточных надбавок, которые, к сожалению, у нас государством почему-то не выплачиваются. Таким образом, на одной ТОР необходимо максимально отработать весь вектор развития, а потом уже распространять его на другие территории, - предложил Заусаев.
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Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.
- Станет ли 2017 год "эпохальным" для экономики Дальнего Востока?
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