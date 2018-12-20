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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 16 Февраля, 15:41 |
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Детский медцентр во Владивостоке стал победителем общероссийской Премии развития-2019
Торжественная церемония награждения прошла в рамках Российского инвестиционного форума. Диплом победителя генеральному директору ООО «Центр детского здоровья» Александру Шуматову вручил Председатель Правительства Российской Федерации, Председатель наблюдательного совета ВЭБ.РФ Дмитрий Медведев.
Новый медицинский центр, оснащенный по последнему слову техники, открылся во Владивостоке около года назад и стал одним из первых проектов, профинансированных в рамках программы «Доступный кредит для МСП», реализуемой ФРДВ совместно с банками-партнерами на Дальнем Востоке. Инициатор проекта получил кредит в объеме 29 млн рублей по ставкам, существенно ниже рыночных - на эти средства было закуплено современное оборудование.
Всего в рамках первого этапа программы поддержки малого и среднего бизнеса (МСП) Фондом развития Дальнего Востока совместно с крупнейшими банками профинансировано 646 проектов МСП общим объемом 14 млрд руб. Стоимость финансирования для дальневосточных заемщиков снижена в 1,5 раза, сроки кредитования увеличены до 10 лет.
«Премия развития» – профессиональная награда за заслуги в реализации крупных национально значимых проектов. Конкурс на присуждение премии за вклад в устойчивое социально-экономическое развитие России «Премия развития» учрежден ВЭБ.РФ.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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