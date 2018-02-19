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16 Марта 2018, 09:13 | Регион сегодня |

Фотоконкурс "Посмотри на Владивосток" пройдет с "Азиатским акцентом"

Фотопроект "Посмотри на Владивосток" в шестом сезоне пополнился двумя новыми номинациями
Фотоконкурс «Посмотри на Владивосток» (Look At Vladivostok) до 1 апреля продолжает прием фотографий за 2017 год на сайте lookatvladivostok.ru.
 
Марина Баринова, продюсер проекта «Посмотри на Владивосток»: «Мы вновь совместно с горожанами создаем фотолетопись Владивостока — это очень трепетно и важно. В этом году хотим обратить внимание на новые номинации. Привлечь внимание к профессии учителя, и что очень ярко проявляется в нашем городе, — к азиатскому акценту».
 
В номинации «Азиатский акцент», которая особо близка Владивостоку, организаторы ждут не только фотографий туристов из Азии. Приветствуется любознательный взгляд — кварталы Миллионки, азиатская символика, история города и другие моменты.
 
 

 

Китайский дракон в Японском море. Автор - KNITTINGLENA.

 

 

 
Китайский праздничный танец, после выступления. Автор - Larisa-luiza.
 
 
Номинация «Учителя» тоже трактуется достаточно широко —от учителей в школах до наставников по жизни. Приглашаем учителей, учеников и их родителей отправлять  свои снимки.
 

 

Великий и могучий. Автор - Lebedinsky.

 


 
В гостях у художника. Автор - Bakh Di.
 
 

 
Учительские будни. Автор - Nataliy.
 
Чтобы принять участие в конкурсе, нужно зарегистрироваться на сайте lookatvladivostok.ru и загрузить до 5 фотографий, сделанных во Владивостоке в 2017 году. Список номинаций: архитектура, события, повседневность, море, порт, учителя и азиатский акцент. Жюри будет обращать внимание на работы, открывающие новые грани и ракурсы столицы Приморья.
 

 
Прием фотографий продлится до 1 апреля 2018 года. После этого жюри выберет 158 снимков, которые войдут в фотоальбом ко дню рождения Владивостока — 2 июля городу исполнится 158 лет. 1 июля пройдет награждение победителей и презентация фотоальбома, а также открытие фотовыставки «Посмотри на Владивосток 2017» в музее современного искусства «Артэтаж», рассказала журналу "Дальневосточный капитал" Елена Белова, пресс-атташе конкурса.
 
Досье "Дальневосточного капитала": «Посмотри на Владивосток» (Look At Vladivostok) — ежегодный фотоконкурс Владивостока, посвященный столице Приморья. Он проходит с 2013 года, привлекая к участию профессиональных фотографов и любителей, неравнодушных к городу. На конкурс ежегодно присылают от 1000 до 2 500 фотографий. Их оценивает интернациональное жюри из мастеров фотографии, арт-критиков и искусствоведов, писателей и журналистов. Снимки победителей проекта входят в фонд современной фотографии Владивостока, который формирует музей имени Арсеньева. Уже вышло пять фотоальбомов о жизни города в 2012-2016 годах.
 
Журнал «Дальневосточный капитал» решил поддержать фотоконкурс «Посмотри на Владивосток и вошел в команду информационных партнеров конкурса.
 

На верхнем фото: Ритмы Азии. Автор - a_marekha.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Посмотри на Владивосток  Фотоконкурс 


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