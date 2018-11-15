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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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16 Апреля 2014, 11:12 | Регион сегодня
Жители Приморья задолжали по кредитам 147,4 млрд рублей
Общий объем денежных доходов, полученных населением Приморского края за первые три месяца 2014 года, в расчете на душу сложился в сумме 22,2 тысячи рублей в месяц, что больше соответствующего периода прошлого года на 15%.
Прирост реальных располагаемых денежных доходов населения (определяется исходя из денежных доходов текущего периода за минусом обязательных платежей и взносов, с корректировкой на индекс потребительских цен) к январю-марту 2013 года составил 7,5%, сообщили "Дальневосточному капиталу" в Приморскстате.
Основная сумма доходов приморцев пошла на покупку товаров и оплату услуг (75%). На оплату обязательных платежей и взносов население израсходовало 12.2% своих доходов.
Задолженность по предоставленным кредитам на 1 марта 2014 года индивидуальных предпринимателей и населения Приморья достигла 147,4 млрд рублей.
Теги: Приморскстат
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