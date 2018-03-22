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Еще 60 гектаров земли в игорной зоне Приморья готовы отдать инвесторам
Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко в понедельник, 16 апреля, принял участие в совещании о перспективах развития интегрированной игорной зоны «Приморье», которое провел заместитель Председателя Правительства РФ – Полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев во Владивостоке.
Юрий Трутнев поинтересовался у главы региона о планах и перспективах по развитию территории, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
По словам Андрея Тарасенко, в Приморье продолжается строительство инфраструктуры для новых объектов.
«Созданием инженерной инфраструктуры – строительством дорожной сети, сети водоснабжения и водоотведения, связи, мощности электро- и теплоснабжения – занимается "Корпорация развития Приморского края". Большая часть объектов уже спроектирована, основные работы планируется вести в 2018-2019 годах. В ближайшее время подрядные организации приступят к строительству второго этапа сети водоснабжения и нескольких секторов дороги», – отметил врио Губернатора.
Строительство предполагается за счет нескольких источников, в том числе от продажи участков интегрированной игорной зоны «Приморье».
«В настоящее время у нас есть 10 свободных участков общей площадью 60,8 гектаров. С рядом потенциальных инвесторов уже ведутся переговоры», – подчеркнул Андрей Тарасенко.
Кроме того, в рамках проекта игорной зоны заключено семь инвестиционных соглашений с общим объемом инвестиций более 65 миллиардов рублей.
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