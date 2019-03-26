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В Приморье истребляют краснокнижных даурских журавлей
Накануне встречи c сотрудниками Дальневосточного морского заповедника жители Хасанского района оказались свидетелями браконьерского расстрела трех краснокнижных даурских журавлей. Специалистами также были обнаружены останки, перья убитых и ощипанных двух уток-мандаринок на берегу озера в прямо в пос. Зарубино, в котором плавал подранок.
Дальневосточный морской заповедник
«Охота ведётся не по правилам. «Человек с ружьём» не знает, в кого он стреляет, он не различает виды птиц по полёту. В Европе, например, для того, чтобы получить разрешение, охотник сдаёт экзамены. Он должен по фрагментам перьев, шкур определить вид. Уровень подготовки совершенно иной. Здесь же наблюдается повальное массовое несоблюдение правил охоты. В результате чего гибнут редчайшие краснокнижные виды», - рассказала журналу «Дальневосточный капитал» Дмитрий Коробов, орнитолог, кандидат биологических наук.
«Водно-болотные угодья Туманган - важное место отдыха и восстановления энергетического ресурса для птиц юго-восточной Азии. Здесь зарегистрировано 370 видов птиц. 32 из них являются глобально уязвимыми и занесены в Красную книгу Международного Союза Охраны Природы.
В Китайской Народной Республике мигрирующих птиц охраняют в национальном парке Яньбянь. В Корейской Народно-Демократической Республике – в Заповеднике Перелётных птиц. Здесь птицы не боятся людей и подпускают их к себе очень близко.
В связи с тем, что практически все охотники имеют личный транспорт высокой проходимости, места их локализации распространены по всей территории низменности. У большинства охотников появились многозарядные скорострельные ружья. Средний показатель выстрелов – 16-20 на квадратный километр.
Просим Вас запретить весеннюю охоту на птиц в районе, расположенном между заливом Посьет и устьем реки Туманная».
(Из письма Дальневосточного морского заповедника губернатору Приморского края Олегу Кожемяко).
Журнал "Дальневосточный капитал".
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