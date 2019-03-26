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В Приморье тигрица Золушка принесла еще двух котят
Фотомониторинг тигра в заповеднике «Бастак», ведущийся при поддержке WWF России, позволил достоверно определить, кого же родила в 2017 году тигрица Золушка: тигрята оказались самцом и самкой.
Тигрица Золушка была спасена от неминуемой гибели в возрасте 5-6 месяцев на юго-западе Приморья в 2012 году. Она прошла специальную программу подготовки в Центре реабилитации и реинтродукции амурского тигра (МРОО «Центр «Тигр») в с. Алексеевка, Приморский край, и в мае 2013 года была выпущена в заповедник «Бастак» с целью создания пары с обитающим там самцом.
Осенью 2015 года у тигрицы появилось первое потомство – два тигренка-самца, а летом 2017 Золушка принесла еще двух котят. Как стало известно зимой 2018-2019 года, один из них оказался самцом, а вот пол второго тигренка долго оставался неизвестным. Очередная проверка фотоловушек позволила достоверно определить, что второй тигренок — самка!
«За шесть лет обитания в заповеднике «Бастак» тигрица дала жизнь четырем тигрятам, три из которых — самцы. Участки самцов в основном «эксклюзивные», то есть исключают присутствие других самцов. Два самца из первого помета покинули заповедник в поисках собственного «дома». Третий самец, достигший возраста самостоятельной жизни, пока не покинул натальный (родовой) участок, но в ближайшем будущем ему, вероятно, придется уйти за пределы заповедника, так как большая часть пригодной для проживания тигров территории, занята резидентным или постоянно живущим самцом по кличке Бастак», — комментирует научный сотрудник заповедника «Бастак» Ольга Полковникова.
Появление еще одной самки имеет огромное значение. Между самками не возникают конкурентные отношения. Мать может передать часть своего участка дочери, что позволит повысить репродуктивный успех, так как молодой тигрице не надо будет искать новую территорию, а значит, она не подвергнется риску.
«Экспертов WWF эта новость не может не радовать, поскольку увеличение количества самок является залогом устойчивости группировки тигров в Еврейской автономной области, — говорит Алексей Костыря, старший координатор отдела по редким видам Амурского филиала WWF России. — Всемирный фонд дикой природы помог наладить постоянную сеть мониторинг тигра в заповеднике «Бастак». Для этого были закуплены фотоловушки с комплектующими, фотоаппарат, ГСМ с запасными частями для техники, оборудование для комфортной и безопасной «полевой» жизни сотрудников заповедника».
По оценке зоологов, на территории заповедника «Бастак» могут проживать 3-4 тигрицы, поэтому вероятность того, что молодая самка останется здесь жить очень высока. Таким образом, появление еще одной самки, дает надежду на увеличение постоянной группировки тигров в заповеднике.
Работа по сохранению амурского тигра на Дальнем Востоке России ведется, в том числе, при поддержке Центра «Амурский тигр» и WWF России.
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