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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 03 Июля, 21:07 |
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В Приморье через пограничный переход Махалино-Хуньчунь прошел первый транзитный контейнерный поезд
Благодаря скоординированной работе специалистов Дальневосточной магистрали и государственных контрольных органов, необходимые формальности на границе были выполнены менее чем за два часа, после чего поезд был отправлен в порт Зарубино, где также оперативно, в течение трех часов были проведены все необходимые таможенные операции.
Ранее через пограничный переход Махалино-Хуньчунь в направлении Россия – Китай осуществлялось движение поездов только с одним видом груза - углем. За первые 4 месяца текущего года объем перевозок составил 210 тыс. тонн, сообщили "Дальневосточному капиталу" в отделе по работе со СМИ службы корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги - филиала ОАО "Российские железные дороги".
Напомним, основным назначением работы железнодорожного пункта пропуска Махалино – Хуньчунь является перевозка транзитных контейнеров в паромном сообщении Сокчо (Республика Корея) – Ниигата (Япония) – Зарубино (РФ) – Махалино (РФ) – Хуньчунь (КНР), а также грузов из Северо-Восточных провинций КНР – Хуньчунь – Махалино – порт Зарубино – Юго-Восточные провинции КНР и страны АТР и в обратном направлении. Движение парома осуществляется строго по расписанию с заходом в порт Зарубино два раза в неделю, что требует от железнодорожников России и Китая, грузовладельцев и экспедиторских компаний технологического взаимодействия. Конечный результат - доставка груза из Китая в Японию или Республику Корея в течение 24 часов.
Данные направления являются наиболее перспективными для развития транзитных перевозок в рамках международного транспортного коридора «Приморье-2». Транзитный железнодорожный пункт пропуска Махалино – Хуньчунь сегодня является одним из самых востребованных среди грузоотправителей. В настоящее время активно поступают заявки на организацию транзитных контейнерных перевозок строительных материалов, сельскохозяйственной продукции, продукции легкой промышленности, морских биоресурсов и других видов груза в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и в США. Для реализации данных заявок со стороны Дальневосточной железной дороги выполнены все необходимые условия: на сегодняшний день пограничный переход Махалино – Хуньчунь по техническому оснащению является лучшим не только в пределах Дальневосточной магистрали, но и всего восточного полигона сети железных дорог. Помимо этого, данный пограничный пункт расположен на самом коротком в России расстоянии от морского порта (64 км), что позволяет доставить груз до адресата в максимально сжатые сроки. Налаживание ритмичных транзитных контейнерных перевозок по железной дороге не только упростит процесс перехода поездов через границу, но и обеспечит развитие всего Приморского края, появление новых рабочих мест; привлечет дополнительные средства в бюджет субъекта и будет способствовать развитию инфраструктуры морского порта Зарубино.
По прогнозам специалистов с учетом заявок зарубежных партнеров, к концу года объем перевозок может достичь 3 тысяч контейнеров в 20-футовом эквиваленте, а к 2016-му году - свыше 23 тысяч.
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