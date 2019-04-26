|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 16 Мая, 22:30 |
|
|
|
Тема номера
свежий номер
Дальневосточный капитал № 04, 2019
16.05 |В Приморье туристам предлагают природные виды "на миллион долларов"
16.05 |Российскую и китайскую части автомобильного моста "Благовещенск-Хэйхэ" соединят 31 мая
16.05 |Дороги Владивостока дождались капитального ремонта
16.05 |В Приморье в два раза подешевела курица
16.05 |На месторождении "Полянка" в Николаевском районе выплавили первый слиток золота
26 Апреля 2019, 10:30Крабу отрывают клешни 4 апреля Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, который меняет один из основополагающих принципов Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов". При том, что этот законопроект, который возвращает на "подмостки" рыбного бизнеса крабовые аукционы, вызывает неоднозначную реакцию в рыбацком сообществе.
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
16 Мая 2019, 14:15 | Регион сегодня
В Приморье в два раза подешевела курица
В торговых сетях Владивостока зафиксировано снижение цен на курицу и молоко
Жители Приморья могут приобрести килограмм курицы за 109 рублей. Специалисты департамента лицензирования и торговли Приморского края отмечают снижение цен на курицу и молоко в торговой сети «Фреш 25».
«Курица здесь подешевела почти в два раза и сейчас стоит 109 рублей за килограмм. Это самая выгодная цена среди наблюдаемых торговых сетей Владивостока. Молоко сейчас продается по 55 рублей за литр», – сказали они.
В «Реми» немного снизились цены на яйцо и свинину. Эти продукты можно приобрести за 69 и 239 рублей соответственно.
Напомним, вопрос снижения цен на продукты питания – один из наиболее актуальных в Приморье.
Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)
Теги: торговля цены продовольствие
Loading...
Новости раздела
- В Приморье туристам предлагают природные виды "на миллион долларов"
- Дороги Владивостока дождались капитального ремонта
- В Приморье в два раза подешевела курица
- Драме "Коридор бессмертия" посвятили круглый стол "Без права на вымысел"
- Компания с оборотом $45 млрд поможет вывести о.Русский на передовую финансовых технологий
- Фестиваль мидий открывается во Владивостоке
- Vladivostok Boat Show продлится три дня
- От практики до трудоустройства: студенты выбирают ННК-Приморнефтепродукт
- "Плясунья" из Приморья стала победителем в нескольких номинациях Чемпионата России по народным танцам
- Во Владивостоке назначили дату начала купального сезона и определили акульи места
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Наши партнеры
Loading...RedTram