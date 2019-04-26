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Четверг| 16 Мая, 22:28 |
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Дороги Владивостока дождались капитального ремонта
Во Владивостоке определены подрядчики, которые капитально отремонтируют 15 улиц краевого центра. Масштабные ремонтные работы проведут благодаря реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.
В управлении дорог и благоустройства мэрии рассказали, что на днях завершились аукционы. Ремонтом улиц Воропаева, Приходько, Шепеткова, Спиридонова и Нерчинской займётся ООО «ФедералСтрой». Нижнепортовую, Хабаровскую и Луговую (от площади Баляева (включительно) до Рудневского моста) будет делать «Автобан-ДВ».
Строительная компания «СКАБ» займётся во Владивостоке капитальным ремонтом Енисейской, Кирова и Шкотовской, а «Строй Сити» - улиц Добровольского и Сахалинской. Калинина, Вилкова (от Интернациональной до Борисенко, 2) и Вилкова (от 50 лет ВЛКСМ до Вилкова, 14) будет делать ООО «ФедералСтрой».
Специалисты мэрии отмечают, что после подписания контрактов, согласования схем и графиков производства работ подрядчики смогут приступить к ремонту.
Отметим, что благодаря реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» во Владивостоке заасфальтируют более 200 тысяч квадратных метров дорог, 45 тысяч квадратных метров тротуаров, установят более 50 тысяч метров тротуарных и дорожных бордюров, 17 остановочных павильонов.
«В ходе ремонта будут заменены все люки и решётки инженерных сетей, отремонтированы лестницы и подпорные стены, расположенные на этих участках дорог, установлено леерное ограждение и тактильная плитка на пешеходных зонах для удобства передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья», - добавляют специалисты администрации Владивостока.
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