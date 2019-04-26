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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 16 Мая, 22:28 |
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В Приморье туристам предлагают природные виды "на миллион долларов"
Живописная природа Приморского края даёт отличные возможности для развития внутреннего туризма – в крае разработаны и пользуются популярностью множество маршрутов разной категории сложности, от семейных туров выходного дня до мототуризма и экстремальных сплавов по горным рекам. Предприниматель Прохор Титов долгое время занимается развитием активного отдыха и туризма в Приморье. Сам он – активный путешественник, за плечами которого переход через горный хребет Кодар, велотурне по Колымской трассе М56 «Магадан – Якутск», мотопутешествие Алтай - Монголия - Сахалин. Сегодня Прохор строит кемпинг для туристов на собственных «дальневосточных гектарах», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
«Свой участок в Партизанском районе на берегу реки Тигровая недалеко от села Хмельницкое я присмотрел во время одного из походов по Приморью, - рассказывает Прохор Титов. Проверил территорию по базе данных ФИС «На Дальний Восток», и обнаружил, что эту землю можно оформить по программе. В 2017 году я получил здесь три «дальневосточных гектара», подав заявления от всех членов семьи и указав видом деятельности строительство базы отдыха. Кемпинг начал строить практически сразу же. Сейчас на участке стоит домик, подготовлена территория для палаточного летнего отдыха, проведено электричество, решается вопрос с подводом воды. В планах на этот год – работы по осушению участков территории, прокладка дороги и ландшафтный дизайн».
Коллеги, друзья и туристы, побывавшие на участке Прохора, говорят, что природные виды здесь «на миллион долларов» и не уступают красотам американского Гранд Каньона. И в это можно поверить, ведь в двух шагах от базы Прохора находятся «Приморские Дарданеллы» - каменное ущелье, признанное региональной геоморфологической достопримечательностью. Это необычайно живописное место - на крутых склонах гор возвышаются скалы-останцы, напоминающие развалины древних замков, к реке спускаются каменные лестницы-курумники, сложенные из гранитных плит мезозойской эры, а весной на скалах цветет рододендрон. По реке Тигровая, протекающей сквозь ущелье, проходят туристические сплавы, по этим местам проложены популярные «маршруты выходного дня» для горожан, выезжающих отдыхать на природу.
«Потенциал для развития туризма в Приморском крае очень высок, - говорит Прохор Титов. – Учитывая растущую популярность нашего направления среди туристов из Китая, Кореи, а в перспективе – Японии и Индонезии, то есть все шансы, что уникальная природа Приморья получит и международное признание. Мой проект туристического лагеря и базы отдыха находится пока на начальном этапе, но основания для оптимизма есть, потому что наша идея синхронизирована с большими трендами – программой «Дальневосточный гектар», которая позволила получить землю, общий курсом на развитие Дальнего Востока и ростом популярности Приморского края как туристического направления. И что важно – формат кемпинга для Приморья является новинкой, поэтому он будет востребован. Остаётся только делать дело!»
По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, Приморский край удерживает региональное лидерство по количеству выданных участков по программе «Дальневосточный гектар». На сегодняшний день в этом субъекте ДФО заключено 14700 договоров безвозмездного пользования. Для получателей «дальневосточных гектаров» в крае доступны 24 меры государственной поддержки, ознакомиться с которыми можно на сайте Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. На сегодняшний день сумма помощи, оказанной участникам государственной программы «Дальневосточный гектар» в Приморском крае, составила без малого 48,5 миллионов рублей.
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Осушение участка территории. . . Росприроднадзор не дремлет, уважаемый Прохор! rpn. gov. ru
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