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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В центре Владивостока введут запрет на остановку и стоянку автомобилей
Управление дорог и благоустройства администрации города Владивостока сообщает об изменении организации движения по улице Петра Великого. В районе дома № 2 здесь будут установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с дополнительными информационными табличками 8.2.3 «Зона действия» и 8.24 «Работает эвакуатор», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.
«Установка технических средств организации дорожного движения обусловлена обеспечением безопасности жизни и здоровью граждан пребывающих на данной территории», - отметил главный специалист управления дорог и благоустройства Денис Новиков.
Напомним, что во Владивостоке продолжаются работы по обеспечению безопасности дорожного движения. Мобильные бригады муниципального предприятия «Содержание городских территорий» ежедневно выполняют работы по обслуживанию и замене дорожных знаков, которые предупреждают автолюбителей о приближении к искусственным дорожным неровностям, запрете стоянки, работе эвакуаторов, направлении движения, о приближении и границах наземных пешеходных переходов и т. д.
С начала года во Владивостоке проведено обслуживание, установлено и заменено более 700 знаков и информационных табличек. В рамках мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения помимо установки и обслуживания знаков бригады городского предприятия «СГТ» наносят сплошные и прерывистые линии дорожной разметки, зигзагообразные жёлтые линии, обозначающие место остановки маршрутных транспортных средств, стрелы, островки безопасности, обновляют желто-белую разметку на пешеходных переходах, а также устанавливают и ремонтируют дорожные ограждения и светофоры.
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Дура пишет для лохов)). . .
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