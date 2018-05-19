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Во Владивостоке одновременно начнут строительство шести домов

Людей волнует вопрос – где гарантия, что новая компания выполнит обещание и достроит злополучные дома

Застройщик в Снеговой Пади сократит срок строительства домов. Компания-инвестор ООО «Восточный Луч», которая по соглашению с Администрацией Приморья взяла обязательства по достройке проблемных домов комплекса Д на Снеговой Пади, планирует завершить строительство к осени следующего года. Об этом было сообщено во время встречи с дольщиками вице-губернатора региона Алексея Немкова.

На встречу с будущими жильцами, которая прошла прямо на стройплощадке, также пришли руководители краевого департамента градостроительства, Примкрайстроя, компании-инвестора, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.

Как сообщил вице-губернатор Алексей Немков, в июле застройщик будет завозить на стройплощадку оборудование, технику, стройматериалы, а само строительство начнется в августе.

«Сейчас уже практически оформлены все необходимые документы, разрешения для возобновления строительных работ», – подчеркнул Алексей Немков.

По словам заместителя генерального директора ООО «Восточный Луч» Игоря Козлова, компанией после оценки объекта принято решение одновременно начать строительства всех шести домов.

«Изначально мы планировали возобновить строительство двух домов – №25 и 26, как наиболее готовых, а затем возобновить работы на 2 и 4 домах, и в третью очередь 1 и 3 дома. Теперь же решено строить сразу все шесть домов, которые планируется сдать уже к осени 2019 года», – пояснил Игорь Козлов.

В настоящее время Администрация Приморья и ООО «Восточный Луч» обсуждают вопрос стоимости квадратного метра каждого дома, что позволит увеличить темпы строительства. Однако, по заверению специалистов, это никак не скажется на цене квартиры для дольщиков.

Заместитель руководителя компании подробно рассказал о том, как будет вестись строительство. Так, ООО «Восточный Луч» планирует полностью использовать ресурсы новых компаний – техника, оборудование, люди, поставщики стройматериалов. Уже достигнута договоренность, что панели для домов будут закупаться по значительно сниженной цене.

«Мы даже охрану на объекте поменяем», – добавил Игорь Козлов.

Людей волновал вопрос – где гарантия, что новая компания выполнит обещание и достроит злополучные дома.

«Главная гарантия в том, что наша компания вкладывает в достройку свои средства. И опыт реализации таких проектов “Восточный Луч” имеет, как пример – дом в микрорайоне Зеленый угол, который построен и сдан в срок», – заверил дольщиков глава компании Владислав Дарьинский.

Вице-губернатор Алексей Немков и директор департамента градостроительства Максим Веденев подчеркнули, что сроки строительства будут жестко контролироваться. На прокладку инженерных сетей из бюджета края в этом году направлено более 400 миллионов рублей. Всего же, для решения проблемы с подведением инженерных сетей к данным домам, направлено на техническое присоединение более полумиллиарда рублей из краевого бюджета

«Прокладка сетей будет вестись параллельно строительству домов, и к моменту окончания строительства новые здания будут подключены к коммунальной инфраструктуре», – уточнил Алексей Немков.

Также дольщики высказали пожелание создать информационный портал, где подробно бы размещалась информация о ходе строительства, вопросах, которые возникают.

По поручению Алексея Немкова в качестве информационной площадки помимо сайта компании-инвестора выбран и сайт Примкрайстроя – в ближайшее время все необходимые документы появятся в открытом доступе.

Кроме того, заместитель главы региона акцентировал, что подобные встречи с жильцами будут проходить регулярно.

Напомним, вопросы введения в эксплуатацию «долгостроев» в Приморье находится на особом контроле врио Губернатора края Андрея Тарасенко. Глава региона поручил застройщикам подготовить и представить решение по каждому сложному объекту. По словам руководителя края, необходимо продолжать индивидуальную работу и искать способы решения проблем всех пострадавших от недобросовестных застройщиков граждан.

За последние шесть лет в крае сданы в эксплуатацию свыше 15 долгостроев, три из них – в прошлом году, еще два – в 2018 году. Всего около двух тысяч человек смогли заехать в свое жилье.

Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: Снеговая Падь  строительство  жилье 


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