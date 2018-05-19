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16 Июня 2018, 16:05 | Регион сегодня |

В Приморье мед "европейского розлива" вышел на рынок под особым брендом

Компания специализируется исключительно на выпуске липового меда, который собирается в приморской тайге

Технологическое оснащение нового цеха высокопроизводительным европейским оборудованием для фасовки меда в стеклянную или пластиковую тару стало ключевой идеей инвестпроекта резидента свободного порта Владивосток ООО «Салдан».

Компания нацелена на удовлетворение потребностей в качественном продукте как  внутрироссийского, так и зарубежного рынка, и активное экономическое содействие местным производителям - пасечным хозяйствам Приморского края, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в   Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

«Мед, - рассказывает генеральный директор ООО «Салдан» Сергей Токуренов, -  поступает из пчелохозяйств или индивидуальных пчеловодов, имеющих соответствующие документы, которые подтверждают качество сырья. Специализируемся на выпуске исключительно липового меда, который собирается в нашей Приморской тайге и обладает уникальными лечебными свойствами. Каждая закупаемая партия мёда проходит строжайший контроль на соответствие нормативной и регламентирующей документации в лабораториях Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору».

Цех площадью чуть более 100 кв. метров оснащен технологической линией по разливу и фасовке меда производства Lyson - одного из лидеров европейского рынка пчеловодческого оборудования. Сырье сначала поступает в специальную камеру для роспуска, при необходимости, вентилируется и с помощью установки дозирования и конвейерной ленты фасуется в чистую и сухую упаковку емкостью от 10 до 1000 мл, в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами. Производительность установки достаточно высока – возможна фасовка до 2,5 тонн сырья в сутки.

Затем на укупоренные упаковки наносятся этикетки, на которых проставляется дата выпуска продукции, срок годности, сведения об изготовителе и другие данные, согласно требованиям ГОСТ. В реализацию натуральный мед  резидента СПВ идет под брендом «Приморская пасека». Приобрести уникальный продукт можно в торговой сети

ООО «Салдан» получило аккредитацию Россельхознадзора и внесено в реестр официальных экспортеров мёда России. Для обеспечения качества международных поставок внедрен и успешно реализован пакет документации по безопасности пищевой продукции основанный на принципах и стандартах международной сертификации ХАССП.

«Помимо липового меда в этом году сможем предложить потребителям пять новых продуктов, которые в настоящее время разрабатываются технологом, приглашенным нами из Уссурийска, - добавляет Сергей Токуренов. – Нам уже звонят пасечники, предлагая урожай нового года, - мед черемухи, в июле начнем принимать липовый мед, пик сезона начнется в августе-сентябре».

«Для нас важна успешная реализация всех заявленных проектов, вне зависимости от сектора экономики, отраслевой принадлежности или же суммы инвестиций, - заявлял ранее  генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Денис Тихонов. - И мы берем на себя обязательство довести эти проекты до стадии функционирующего бизнеса. Уже сейчас новые предприятия создаются на всем Дальнем Востоке – от Чукотки до Приморья, от Камчатки до Якутии. К концу 2017 года было реализовано 83 проекта с общей суммой инвестиций 157,8 млрд рублей, создано более 8 000 новых рабочих мест. На 2018 года мы поставили себе еще более амбициозные планы – довести количество резидентов до 1 130 и обеспечить реализацию около 150 проектов».

Напомним, на сегодняшний день на территории свободного порта Владивосток по соглашениям с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» действует 746 резидентов. Инвесторы реализуют проекты общей стоимостью 424 млрд рублей и перспективой создать более 47,7 тысячи новых рабочих мест. В Углегорском городском округе Сахалинской области зарегистрировано четыре резидента с проектами на сумму 6,3 млрд рублей и планами создать 313 рабочих мест. 

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: мед 


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Комментарии
  • Псевдоним16:40, 16.06.2018

    Что, это за Бред Сумасшедшего???? Какой на. . . . Бренд??? Тривиальный упаковщик, продаёт ОБЕЗЛИЧЕННУЮ продукцию. . . и типа под своим брендом. . . . Бред, бред, палата № 9 отдыхает и тупо курит в сторонке. . . . ООО «Салдан» - Ни кто и звать их ни как. . . . и к МЁДУ ни какого отношения НЕ ИМЕЮТ!!! кроме фасовки. . . . Супер!! Технология, мадэ ин Пиндостан в дейсвии. . . . . .
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