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В Приморье у границы с Китаем и Северной Кореей строится новый туристический комплекс
В Приморье появится новый туристический проект на земле, полученной по программе «Дальневосточный гектар», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Андрей Барсуков строит турбазу «Край трех границ» в Хасанском районе на берегу моря. На сегодняшний день часть комплекса уже построена - ведется работа по согласованию обустройства подъездных путей и подключению коммуникаций. Своими планами по использованию «дальневосточного гектара» Андрей Барсуков поделился с Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.
«При выборе «гектара» я ориентировался на расположение у моря, в пешей доступности от живописных достопримечательностей и первозданной природы. И удалось найти, как нам кажется, уникальное место, которое мы теперь зовем «Край трёх границ», - рассказывает получатель «дальневосточного гектара» Андрей Барсуков. «Название проекту дано не просто так. Неподалёку границы с Китаем и Северной Кореей. Кроме того, тут отличный пляж и потрясающие ландшафты Голубиного утеса».
По словам Андрея, на участке уже построен первый дом, где пока живет сам обладатель «гектара», и заложены фундаменты двух гостевых домов. В планах до конца года завершить строительство, а в следующем сезоне разбить ландшафтный парк: выкопать пруды, посадить деревья и кустарники, а также обустроить зелёную зону отдыха. «В мечтах ещё сделать беседки, где можно будет укрыться от палящего солнца (это необходимость, как показывает практика), а также помещение с кухонной зоной, где будет каминная печь, в которой можно готовить шашлык», - рассказал он.
Для туристов уже подготовлены активности – это и поездки на квадроциклах, и виндсерфинг, пешие походы на сопку Голубиный Утес и экскурсии на Мост дружбы, по местам Хасанских сражений, а также к дому Ким Ир Сена. Кроме того, разработаны водные экскурсии по акватории Дальневосточного морского заповедника, включая посещение самого Южного острова России - о. Фуругельма. Главное, что нужно для запуска проекта, по мнению Андрея Барсукова, – это решить вопрос с подключением к электросетям и проложить дорогу.
«Дом пока подключен лишь к солнечным панелям и генератору. Для полноценной работы и завершения строительства этого мало – нужны центральные сети. Но мне уже в течение года энергоснабжающие организации отказывают в подключении – подаю новые заявления», - поделился Андрей Барсуков. «В остальном у меня настроение позитивное – работы полно, а планов еще больше!».
По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, Приморский край удерживает региональное лидерство по количеству выданных участков по программе «Дальневосточный гектар». На сегодняшний день в этом субъекте ДФО заключено 14876 договор безвозмездного пользования. Для получателей «дальневосточных гектаров» в крае доступны 24 меры государственной поддержки, ознакомиться с которыми можно на сайте Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Сумма помощи, оказанной участникам государственной программы «Дальневосточный гектар» в Приморском крае, составила 49 миллионов рублей.
Информация предоставлена пресс-службой Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
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