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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В Китае подняли вопрос строительства моста Дунин–Полтавка
Приморский край, провинции Хэйлунцзян и Гуандун могли бы развивать новые бизнес-проекты в рамках трехстороннего сотрудничества. Об этом заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко на круглом столе по торгово-экономическому сотрудничеству между Китаем и Дальним Востоком, который состоялся в Харбине в субботу, 15 июня, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморского края.
Олег Кожемяко в своем выступлении отметил, что уже сейчас китайские предприятия в Приморском крае занимаются глубокой переработкой древесины, сельхозпродукции, добычей полезных ископаемых, развитием туризма. Потенциал у сотрудничества огромный.
«Считаю, что в рамках трехстороннего сотрудничества между Приморским краем, провинциями Хэйлунцзян и Гуандун мы могли бы всесторонне развивать бизнес, создавать новые производства», – подчеркнул губернатор.
Олег Кожемяко акцентировал внимание на развитии туризма между Приморьем и Китаем.
«Наш край представляет собой уникальный природный заповедник с прекрасными бухтами и живой природой. Во Владивостоке работает Приморская сцена Мариинского театра, начато строительство культурно-выставочного центра. Мы сделаем все, чтобы пребывание на нашей земле было комфортным. Приморье готово к сотрудничеству, ждем бизнесменов, инвесторов и туристов», – добавил глава региона.
После круглого стола Олег Кожемяко встретился с первым секретарем комитета Коммунистической партии Китая провинции Хэйлунцзян Чжан Цинвэйем. Они обсудили строительство новых пунктов пропуска, сотрудничество в области сельского хозяйства и образования – совместную подготовку студентов.
«Приморье – динамично развивающийся регион. Любые инвестиции с созданием добавочного продукта будут поддерживаться администрацией Приморского края», – заявил Олег Кожемяко.
Также в этот день состоялась встреча главы Приморья с губернатором провинции Хэйлунцзян Ван Вэньтао. Стороны закрепили озвученные договоренности на встрече с Чжан Цинвэйем, а также рассмотрели вопрос строительства моста Дунин–Полтавка.
«Нужно создать рабочую группу с представителями Администрации Приморского края и провинции Хэйлунцзян, разработать экономическое обоснование необходимости строительства моста и выйти с таким предложением на правительства наших стран», – обозначил глава Приморья.
Напомним, делегация Приморского края во главе с губернатором Олегом Кожемяко принимает участие в VI Российско-Китайском ЭКСПО в Харбине.
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