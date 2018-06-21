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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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За полгода в мэрию Владивостока поступило 12 652 обращения от горожан
Жители Владивостока продолжают активно участвовать в обустройстве города. Об этом наглядно свидетельствует статистика обращений граждан в администрацию приморской столицы. За первое полугодие – с января по июнь – с различными просьбами и предложениями в мэрию поступило 12 652 обращения. В них от граждан, некоммерческих объединений и юридических лиц содержится для решения 15 047 вопросов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.
Таким образом, ежедневно в администрацию Владивостока поступает около 125 вопросов.
В тройку-лидеров по количеству обращений в администрацию Владивостока по итогам первого полугодия 2018 года вошли вопросы из следующих сфер: «Благоустройство и ремонт подъездных дорог, в том числе тротуаров», «Эксплуатация и сохранность автодорог», «Деятельность в сфере строительства. Сооружение зданий, объектов капитального строительства».
Как отметили в управлении по работе с обращениями граждан администрации Владивостока, такая активность горожан обусловлена желанием участвовать в обсуждении и реализации различных направлений по улучшению городской инфраструктуры.
Глава Владивостока, заместители главы и специалисты администрации города также ведут личный прием граждан. С января по июнь на приемых были рассмотрены 402 вопроса от 365 человек. По мнению Виталия Веркеенко, в ходе личного приема важно не только выслушать людей, но и обязательно помочь решить волнующие их вопросы, даже если они находятся не в зоне ответственности городской администрации.
«Особый контроль осуществляется по повторным обращениям, коллективным (как социально значимым), по обращениям, в которых содержится информация о наличии факта либо предположении коррупционной составляющей, и обращениям, поданным во время личного приема», – рассказали в управлении по работе с обращениями граждан.
Важно, что с каждым годом неуклонно снижается количество повторных обращений. Это значит, что граждане оперативно и полностью получают необходимые им ответы и решения по интересующим их вопросам или проблемам. За первое полугодие текущего года в администрацию Владивостока поступило всего 25 таких обращения – это в несколько раз меньше, чем было в 2009 году, когда началась вестись их статистика.
Работа с обращениями граждан не заканчивается только своевременным предоставлением ответа заявителю. Руководством администрации Владивостока поставлена задача снижения на нет количества повторных обращений по одному и тому же вопросу. Это требует от специалистов мэрии оперативного, практического исполнения заявок горожан и комплексного решения поставленных в обращениях проблем.
Из общего числа поступивших вопросов 40 % решены положительно, с принятием необходимых мер. По остальным обращениям предоставлены исчерпывающие ответы разъяснительного характера, и лишь 3 % были переадресованы в соответствующие органы, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращениях граждан вопросов.
Эта сравнительная статистика не только убедительно свидетельствует о повышении доверия горожан к действиям специалистов администрации города, но и подтверждает результативность совместных действий по улучшению качества жизни во Владивостоке. В свою очередь руководители и специалисты городской администрации активно помогают гражданам в решении их проблем. Это содержание жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение местами в детских садах, выделение земельных участков многодетным семьям, предоставление жилья малоимущим и другие важные вопросы.
«Обращения граждан в администрацию Владивостока - это своеобразный пульс жизни города, – отметила начальник управления по работе с обращениями граждан Анна Нетай. - Они помогают нам определить проблемные точки функционирования городской инфраструктуры и оперативно принять практические меры по их устранению».
Вдумчивая и эффективная работа с обращениями граждан – одно из главных направлений работы специалистов администрации Владивостока.
Анастасия Котлярова (фото)
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