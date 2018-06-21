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Среда| 18 Июля, 02:14 |
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В Приморье выставят на продажу недострои и ветхие сооружения
В Приморском крае сформируют и разместят в сети интернет перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности региона и подлежащего реализации. Такое поручение дал глава Приморья Андрей Тарасенко на очередном заседании администрации Приморского края.
Как доложил директор департамента земельных и имущественных отношений Александр Подольский, в настоящее время в собственности региона находится почти 11 тысяч объектов недвижимости, более 2,7 тысяч земельных участков общей площадью свыше 300 тысяч гектаров, а также более 350 тысяч объектов движимого имущества. Отмечено, что большая часть объектов находится в ведении краевых предприятий и учреждений в сфере образования, здравоохранения, социального обслуживания и других, однако некоторые из них непригодны для использования либо просто не эксплуатируются.
Глава региона акцентировал внимание участников совещания на необходимости более оптимального управления краевым имуществом и привлечения бизнеса к его эксплуатации.
«Надо собрать всю информацию о таких объектах, предложить их предпринимателям в долгосрочное пользование или для приватизации. Может быть кто-то заинтересован в приобретении недостроенного здания или ветхого сооружения с земельными участками, на которых они расположены. Дайте возможность бизнесу решить эти вопросы», – заявил Андрей Тарасенко.
Подчеркнуто, что для обеспечения доступа предпринимателей к информации об объектах, подлежащих введению в коммерческий оборот, реестр неиспользуемого краевого имущества будет размещен в сети интернет.
Отметим, в настоящее время департаментом земельных и имущественных отношений разработана программа приватизации, которая позволит в дальнейшем выставить на продажу неиспользуемые объекты, находящиеся в краевой собственности. Сейчас документ внесен руководителем Приморья на утверждение в Законодательное Собрание края.
Фото Игоря Новикова.
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