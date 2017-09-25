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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Резидент СПВ запускает производство гофрокартона
«Мы завершаем первый этап нашего проекта. На глазах восстанавливается уникальное предприятие по производству тарного картона и гофрированной упаковки из вторичного сырья. Следующим шагом является модернизация картонно-бумажного производства с целью увеличения объемов выпуска бумажной продукции и расширения рынков сбыта, включая экспорт», – прокомментировал заместитель генерального директора компании «Промышленный парк УССУРИЙСКИЙ» Дмитрий Рамёнов.
Как напомнил представитель компании-резидента, соглашение об осуществлении деятельности резидента СПВ компания «Промышленный парк УССУРИЙСКИЙ» заключила с Корпорацией развития Дальнего Востока на площадке ВЭФ-2016. А в этом году на третьем ВЭФ проект был презентован бизнес-сообществу как история успеха инвестора на Дальнем Востоке.
«Статус резидента повлиял на выбор инвестором данной промышленной площадки. Как только компания инвестора определилась с наилучшим использованием промышленной территории и активов комбината, а также проведя входящий технологический и технический аудит, была подана заявка на получение статуса резидента Свободного порта в Корпорацию развития Дальнего Востока вместе с бизнес-планом», – уточнил Дмитрий Рамёнов.
Благодаря приходу нового инвестора Уссурийский картонный комбинат получил свое новое развитие. «Инвестор изначально при заходе на промышленную площадку Уссурийского картонного комбината до принятия решения о получении статуса резидента Свободного порта провел многофакторный сценарный анализ, чтобы понять, как лучше всего использовать промышленную территорию. Было принято решение сохранить картонный комбинат и провести его техническое перевооружение. Сам комбинат на начало реализации проекта модернизации находился в удручающем состоянии. Кровля имела многочисленные протечки, коррозию, на производственное оборудование попросту лил дождь. Сейчас инвестор за счет собственных средств произвел замену кровли над гофропроизводством, инвестировал средства в производство», – уточнил Дмитрий Рамёнов.
Объем частных капиталовложений в проект комплексной модернизации производств составит более 2,7 млрд рублей. В настоящее время Инвестор в рамках 1 этапа модернизации осуществил собственные инвестиции в проект более 1 млрд рублей. Кроме того, Балтийским банком развития в рамках реализации данного этапа проекта резиденту СПВ предоставлены кредитные средства в размере 600 млн рублей.
«Проектом модернизации предусматривается многоступенчатое обновление картонно-бумажного производства и производства гофрированной упаковки. Мы ставим перед собой цель заместить импортную упаковку на Дальнем Востоке своей продукцией. Инвестор за свой счет провел комплекс восстановительных мероприятий производства. Теперь комбинат выпускает сорта бумаги и картона высокого качества», – уточнил представитель компании.
Как отмечал Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, «Со своей стороны мы создаем для бизнеса максимально благоприятные условия работы с проектами. Чтобы новые предприятия открывались на Дальнем Востоке, создавалась в этой части мира новая экономика, появлялись новые рабочие места для людей. Это магистральное направления развития Дальнего Востока».
С момента реализации федерального закона о свободном порте Владивосток предпринимателями подано более 500 заявок на реализацию инвестпроектов в Свободном порту Владивосток, большая часть из которых – 400 заявок – одобрена. Уже реализуется 329 инвестпроектов с объемом инвестиций 350 млрд рублей, 33 тысячи дальневосточников смогут получить высокооплачиваемую работу.
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