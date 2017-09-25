|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 17 Октября, 06:18 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Более 300 мероприятий состоится в Приморье в 2018 году
Событийный туризм – одно из наиболее динамично развивающихся направлений туристской отрасли Приморского края. С каждым годом количество ярких, масштабных мероприятий в регионе неизменно увеличивается, что соответствующим образом сказывается на росте турпотока в край.
Открывая встречу, директор департамента туризма Приморья Константин Шестаков сообщил, что департаментом совместно с региональным Туристско-информационным центром уже сформирован и размещен на портале ТИЦ событийный календарь на следующий год.
«Он оформлен в виде красочного электронного буклета, в котором содержится информация о 39 наиболее значимых мероприятиях, запланированных к проведению с января по декабрь предстоящего года. Это сокращенная версия календаря, так называемый ТОП событий. Полная версия содержит более 300 мероприятий муниципального, краевого и международного уровней», – отметил Константин Шестаков.
Глава ведомства также сообщил, что при проведении крупных событийных мероприятий средний прирост туристского потока в регион по сравнению с аналогичным периодом составляет примерно 30%. По его словам, край уже закрепил за собой звание событийной столицы Дальнего Востока. Наиболее значимы для развития туристской отрасли три вида мероприятий: спортивные, культурные и деловые (майс-туризм), которые и составляют основу событийного календаря.
В ходе пресс-конференции отдельное внимание было уделено региональным и международным мероприятиям, на которых жители и гости края смогут побывать уже в ближайшее время.
Так, директор ООО «Приморское кольцо» Татьяна Липатова рассказала, что в октябре и ноябре на Примринге состоятся два крупных события, которые являются финалами серий соревнований.
«На картинговой трассе 14 октября пройдет пятый этап чемпионата “Evil Race Cup”, который выявит самых сильных спортсменов среди профессионалов картинга на всем Дальнем Востоке. А 28 октября мы организуем гранд-финал соревнований “Властелин кольца”, в рамках которого спортсмены будут бороться за звание абсолютного чемпиона-2017», – отметила она, подчеркнув, что, обладая одной из лучших картинговых трасс в России, Примринг делает все возможное для развития этого вида спорта в дальневосточном регионе.
Также Татьяна Липатова озвучила планы «Приморского кольца» на следующий год. Помимо этапов российских и японских дрифт-мероприятий, Примринг может порадовать приморцев соревнованиями в рамках трансконтинентального кубка по дрифту. Кроме того, в течение года пройдут мероприятия по мотокроссу, маунтинбайку, эндуро и другим дисциплинам.
В рамках встречи о событиях этого октября рассказала и арт-директор парка «Изумрудная долина» Анна Редкокашина. В субботу, 14 октября, парк празднует свой шестой день рождения и приглашает всех жителей и гостей Приморья на праздничное мероприятие, посвященное этому событию.
«Гостей ждет рыцарский турнир – постановка средневекового боя, живой концерт с участием известных в крае групп “Ренегат”, “Нота Бене” и “Треустье”, хороводы, игры и танцы у костра. Всем участникам праздника мы предложим кусочек праздничного пирога и кружку травяного чая. Программа запланирована очень насыщенная. Мы будем рады видеть каждого», – резюмирует представитель парка.
В первых числах ноября в «Изумрудной долине» также будет организована масштабная игра «Зарница», которая соберет участников со всего края. Побороться за призовой фонд могут все желающие, объединившись в команды по пять человек. Подать заявку можно на сайте парка.
Декабрь парк отметит массой мероприятий, связанных с празднованием Нового года. Посетители «Изумрудной долины» смогут увидеть деда Мороза и принять участие в специальных мастер-классах, играх, спектаклях, а также благотворительных акциях.
Еще одно интересное и масштабное мероприятие, запланированное на ближайшие выходные, состоится на горнолыжном комплексе «Грибановка». В субботу, 14 октября, здесь пройдет марафон Mount Falaza Trail Ultra, а неделей раньше на территории комплекса была проведена юбилейная, 10-ая, гонка, ставшая визитной карточкой спортивного и туристского Приморья, – Falaza Chellenge .
Присутствовавший на пресс-конференции главный организатор соревнований, руководитель спортивного направления на горнолыжном комплексе «Грибановка» Алексей Чахлов поделился своим видением роли спортивных мероприятий в развитии событийного туризма.
«Мне доводится много путешествовать и принимать участие в разных спортивных мероприятиях, в том числе в странах АТР – Китае, Японии, Корее. Там огромное значение уделяется именно событийному туризму. Его развивают даже в маленьких городах, куда достаточно трудно добраться. Но люди едут, им это интересно. По своему опыту могу сказать, что познавать культуру другой страны через призму событийного, в частности, спортивного туризма, посредством общения с единомышленниками – это очень важно», – отметил он.
Марафон Mount Falaza Trail Ultra пройдет по трем дистанциям: 11, 39 и 52 километра. Поучаствовать в гонке могут все желающие.
Вместе с тем, одно из крупных мероприятий, призванных развивать событийный туризм в регионе, стартовало уже в пятницу, 13 октября. Приморская краевая филармония проводит фестиваль культур стран АТР, в рамках которого в Приморье с 13 по 27 октября состоится пять концертов с участием приморских, китайских и корейских коллективов.
«Завтра, 14 октября, в малом зале филармонии мы организуем бесплатный концерт для гостей и жителей края, на котором свое творчество представят солисты нашего Тихоокеанского симфонического оркестра и солисты из Республики Корея», – рассказала заместитель директора Приморской краевой филармонии Татьяна Гатина.
Еще одно значимое мероприятие пройдет в учреждении в ноябре – XIV Международный джазовый фестиваль, который с 10 по 17 ноября соберет на своей площадке лучших джазовых исполнителей из регионов России, а также Франции, Японии, Польши, Кубы и других стран.
Также Татьяна Гатина обозначила, что в будущем году филармония планирует представить зрителям две премьеры – мюзикл «Летучий корабль» и постановку «Призрак оперы».
Отметим, приобрести краевой статус и стать официальным мероприятием могут все муниципальные праздники и фестивали. Для этого необходимо заполнить специальную анкету из 12 вопросов, пояснить значимость и актуальность мероприятия, а также визуализировать его с помощью фото- или видеоматериалов. Скачать анкету можно на туристическом портале Приморья.
По мнению директора краевого департамента туризма Константина Шестакова, приобретая краевой статус, муниципальные мероприятия способствуют развитию территорий и пополнению местных бюджетов, а также формируют имидж всего Приморского края как интересного туристического направления.
Напомним, по итогам первого полугодия 2017 года в Приморский край въехали около 280 тысяч путешественников из-за рубежа. По отношению к аналогичному периоду прошлого года прирост составил более 20%.
- На 67 году ушел из жизни журналист, писатель, краевед Иван ЕГОРЧЕВ.
- Более 300 мероприятий состоится в Приморье в 2018 году
- Резидент СПВ запускает производство гофрокартона
- Резидент свободного порта Владивосток планирует потеснить иностранцев на рынке обслуживания морских перевозок
- Приморский парк "Изумрудная долина" приглашает гостей на день рождения
- Купюру с мостом на остров Русский презентуют в формате телемоста Москва - Владивосток - Севастополь
- Центр международного сотрудничества будет создан в Приморье на острове Русский
- В Приморье готовятся к запуску современного рыбоперерабатывающего комплекса
- Во Владивостоке прошла Вторая Российско-Тихоокеанская конференция по компьютерным технологиям и приложениям
- Перевозки тихоокеанских морепродуктов ускоренными поездами выросли в 1,4 раза
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.