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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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На 67 году ушел из жизни журналист, писатель, краевед Иван ЕГОРЧЕВ.
Недолгий период своей жизни он был членом нашего золоторожского коллектива, выполняя обязанности заместителя редактора журнала «Дальневосточный капитал». Но редакторской рутине он предпочел кругосветку, откуда слал нам свои репортажи и фотографии, которые становились украшением очередного номера.
Но главной его страстью в последние годы были все-таки книги, а любимым детищем - трилогия о творчестве Владимира Арсеньева. И большие планы – «копать» дальше, идти по тропам знаменитого исследователя Дальневосточного края. Жаль, что им не суждено осуществиться.
Иван Егорчев родился в 1951 году в городе Находке. Окончил химический факультет ДВГУ. Участвовал во многих сухопутных и морских экспедициях в качестве гидрохимика. Побывал в разных районах Мирового океана. Впоследствии работал в печатных СМИ Дальнего Востока. Член Союза журналистов и Союза фотохудожников России, Русского географиче6ского общества – Общества изучения Амурского края, приморского клуба экологических журналистов «Последняя среда». Обладатель титула «Мастер “Живой тайги”». За книгу «Амурский тигр» награждён малой золотой медалью Русского географического общества. В мае 2016-го получил золотую медаль выставки «Книжные берега Амура» за трилогию о творчестве Владимира Арсеньева.
Издательская компания «Золотой Рог» выражает соболезнование родным и близким Ивана Егорчева.
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