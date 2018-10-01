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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 16 Октября, 22:27 |
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Утверждена дата выборов губернатора Приморья
Выборы губернатора Приморья назначены на 16 декабря. Об этом стало известно во вторник, 16 октября, на внеочередном заседании Законодательного Собрания края, в котором принял участие врио Губернатора Приморья Олег Кожемяко, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
По словам председателя комитета по региональной политике и законности Законодательного Собрания Джамбулата Текиева, согласно законодательству, следующие выборы должны состояться не позднее, чем через три месяца после основных выборов.
«Предыдущие выборы состоялись 16 сентября 2018 года, повторные должны пройти не позднее 16 декабря 2018 года. На эту дату и будут назначены выборы губернатора Приморского края», – сообщил он.
Большинством голосов парламентарии утвердили эту дату, а также внесли изменения в Избирательный кодекс Приморья. Теперь кандидатам в главы региона необходимо набрать не менее 141 подписи депутатов и глав из 26 городов и районов края.
Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского края)
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