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Названы 13 известных имен для главного аэропорта Амурской области
На внеочередном расширенном заседании Общественной палаты Амурской области презентовали проект «Великие имена России» и заслушали представителей инициативных групп, которые озвучили имена своих претендентов, чьё имя украсит название главного аэропорта Амурской области, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.
Ранее губернатор региона Василий Орлов отметил: «Проект очень интересный. На самом деле – это мировая практика - давать имена великих людей аэропортам. Важно, что это «имя» будет не «спущено сверху» - опросы, изучения общественного мнения, голосование – все это будет присутствовать в проекте. Так обещают организаторы. Весь этот проект должна сопровождать активная краеведческая работа в школах, вузах, в СМИ – чтобы мы еще раз могли вспомнить великих людей, сделавших для нашей амурской земли многое. Очень надеюсь, что вместе мы выберем достойный вариант (например – аэропорт имени Муравьева - Амурского)».
Руководство аэропорта - главного участника проекта - выразило позицию коллектива авиаторов о желании, чтобы официальное название аэропорта дополнилось именем известного россиянина, чья жизнь была неразрывно связана с небом. Но территориальной принадлежности к Амурской области у известных авиаторов с мировой известностью не прослеживается в истории.
«Мы рискнем и поучаствуем в конкурентной борьбе с Дальневосточными аэропортами, имеющими общую историю, за кандидатуру на присвоение имени для аэропорта в лице Графа Муравьева-Амурского, - рассказал заместитель генерального директора ГУП Амурской области Анатолий Смирнов. - Уверен, что у большинства амурчан, услышав о конкурсе, первое, что пришло в голову – это имя Николая Николаевича».
Также на пленарном заседании Общественной палаты было представлено 13 известных имен, оставивших след в истории России.
Амурский краеведческий музей выдвинул не менее значимую историческую личность для Амурской области – Святителя Иннокентия Вениаминова; Государственный архив Амурской области презентовал Виктора Николаевича Евсеева - лётчика-испытателя, мастера парашютного спорта, амурчанина, побившего мировой рекорд затяжного парашютного прыжка американца Жан-Транума. Пограничное управление ФСБ России по Амурской области заявило на конкурс Михаила Афанасьевича Павленко; Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище им. Маршала Советского Союза К.К. Рокосовского - Молодчий Александра Ивановича, Распопову Нину Максимовну, Слюсарь Альберта Евдокимовича. От инициативных групп прозвучали фамилии известных личностей таких как: Орлов Михаил Аронович, Приёмыхов Валерий Михайлович, Пешков Дмитрий Николаевич, Тихомиров Александр Евгеньевич, Федосеев Григорий Анисимович и Гайдай Леонид Иович.
Напомним, по результатам общественного и народного голосования аэропорт Благовещенск в числе 45 аэропортов страны получит имя известного соотечественника. Его биография будет использована в оформлении фасада и внутреннего пространства пассажирского терминала (инсталляции, выставочные экспозиции). Присвоение имени аэропорта не означает его переименования, поэтому не влечёт собой смену международного кода и других изменений в системе авиаперевозок.
Проект «Великие имена России» организован в формате общенационального конкурса и посвящен присвоению международным аэропортам России имен великих российских соотечественников. С инициативой проведения конкурса выступили Российское историческое общество, Общество русской словесности, Русское географическое общество, Российское военно-историческое общество.
На первом этапе - с 11 по 21 октября - формируются предложения регионов: Общественные палаты субъектов РФ на своих площадках проводят публичные обсуждения с участием представителей власти и общественных организаций. По их результатам в каждом регионе формируется список имен-претендентов для названия местного аэропорта. Список включает от трех до десяти вариантов-претендентов по каждому аэропорту России.
Второй этап - с 22 по 28 октября - будет формироваться лонг-лист. Жители городов - участников конкурса смогут добавлять свои варианты имен к предложениям регионов первого этапа. Любой житель региона сможет принять в этом участие, но в лонг-лист включаются варианты, предложенные более чем 500 участниками.
Третий этап - с 29 октября по 7 ноября - формирование шорт-листов. В ходе социологических опросов будут определяться тройки лидеров имен-претендентов для каждого аэропорта.
Четвертый этап конкурса предусматривает финальное голосование, которое пройдет с 8 по 30 ноября, где любой желающий сможет выбрать один аэропорт из общего списка и проголосовать за одно имя — по принципу «один голос — один аэропорт — одно имя».
Проголосовать можно будет на сайте Великиеимена.рф, в социальных сетях «Вконтакте» или «Одноклассники», с помощью смс-сообщения или путем заполнения анкет, которые будут опубликованы в печатных изданиях, а также распространяться на постах волонтеров и в аэропорту.
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