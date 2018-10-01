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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Школьники, студенты и предприниматели Приморья могут получить грант на обучение в США
Открыт прием заявок на участие программах грантов, финалисты которых получают возможность бесплатного обучения или стажировки в Соединенных Штатах Америки. Программы рассчитаны на выпускников средних школ, студентов, предпринимателей и профессионалов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Генеральном консульстве США во Владивостоке.
Заявки на участие в конкурсе надо подать в ближайшие несколько недель. 21 октября, с 13 до 16.30 в отеле «Азимут» пройдет «Ярмарка программ обмена», на которой можно будет узнать детальную информацию об этих возможностях, о том, как правильно подготовить и подать заявку. Уникальность мероприятия в том, что консультации можно будет получить у выпускников программ – тех, кому с свое время удалось выиграть грант и побывать в Америке.
В настоящий момент идет прием заявок на участие в следующих программах:
YEAR – программа для студентов и выпускников школ. Заявки на участие принимаются до 9 ноября 2018 года. Уникальная возможность пройти обучение в течение одного года в колледжах и университетах США, понять культуру страны и рассказать американским сверстникам о России, ее традициях и культуре. Заявку можно просмотреть и заполнить на сайте www.yearprogram.org.
Стажировка в инновационном/предпринимательском секторе США. Прием заявок до 5 ноября 2018 года. 5-ти недельная стажировка в некоммерческих организациях, бизнес-предприятиях и государственных учреждениях в США. Участники будут работать в инфраструктуре поддержки инноваций и предпринимательства США (бизнес-инкубаторы, университеты). Заполнить анкету можно на сайте: https://ais.americancouncils.org/pfp
Russian Business Leaders. Стажировка в бизнес-секторе США. Прием заявок до 17 декабря 2018 года. Участниками программы могут стать молодые специалисты, занятые в любой коммерческой компании или сфере бизнеса (собственники, совладельцы), включая стартап-компании, инновационное и социальное предпринимательство. Заполнить анкету можно на сайте: https://russianbusinessleaders.org/
На «Ярмарке программ обмена» можно будет также получить информацию по другим программам, конкурсы на которые будут объявляться в течение года. Это программы для академических работников, студентов, предпринимателей, работников СМИ, некоммерческого сектора и других.
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уехал в пиндостан -- 64 ст. УК и Враг Народа. . . . .
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