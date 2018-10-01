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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Дальневосточный капитал № 9, 2018
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16 Октября 2018, 17:11 | Регион сегодня
Стали известны даты ближайшей сельскохозяйственной ярмарки во Владивостоке
Общегородская ярмарка развернется на центральной площади, здесь свою продукцию представят более 300 фермеров и товаропроизводителей
В пятницу и субботу, 26 и 27 октября, администрация Владивостока приглашает жителей и гостей приморской столицы на общегородскую продовольственную ярмарку. Здесь можно будет приобрести мёд, овощи, рыбопродукцию, выпечку, соленья, мясную и молочную продукцию и многое другое, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.
Общегородская ярмарка развернется на центральной площади, здесь свою продукцию представят более 300 фермеров и товаропроизводителей.
График работы ярмарки: 26 октября – с 8 до 19 часов, 27 октября – с 9 до 17 часов.
Анастасия Котлярова (фото)
Теги: ярмарка фермерство
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