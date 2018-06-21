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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 09 Июля, 12:45 |
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Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский дал чиновникам вилку
СМИ Приморского края сообщили о планах губернатора Владимира Миклушевского урезать зарплаты чиновников, только что переживших реформу региональной администрации. Напомним, количество департаментов, управлений и отделов сокращено на 20%. Теперь Миклушевский инициировал изменения в краевом законе «О Реестре должностей государственной гражданской службы Приморского края и о денежном содержании государственных гражданских служащих». Законопроект уже обсуждают депутаты краевого парламента.
На заседании комитета по региональной политике и законности выступила полномочный представитель губернатора в заксобрании Елена Смольникова. «Ряд отделов и управлений в результате реорганизации были преобразованы в департаменты. Чтобы не допустить увеличения расходов краевого бюджета, предлагается изменить должностные оклады директоров департаментов, - нижнюю границу должностного оклада предлагается уменьшить, теперь она составит от 6785 до 8019 руб., уменьшены и пределы ежемесячного денежного поощрения», - цитирует Смольникову РИА «Дейта».
Председатель комитета по региональной политике и законности заксобрания, руководитель фракции «Единая Россия» Джамбулат Текиев сообщил в интервью «Клубу Регионов», что комитет поддержал данную инициативу Миклушевского. Текиев уточнил: «На самом деле зарплата не снижается – просто расширяется «вилка», нижняя планка отодвигается. Это дает губернатору больше возможностей оценивать сотрудников по их работе. Думаю, что это не отпугнет краевых чиновников, потому что их зарплата сохранится на нормальном уровне, по сравнению со средней зарплатой в экономике Приморья. Те, кто хочет хорошо зарабатывать, будут лучше работать».
Депутат заксобрания Приморья, член фракции КПРФ Анатолий Долгачев отметил в интервью «Клубу Регионов»: «Этот вопрос надо еще детально смотреть. Окончательное решение будет выносить заксобрание, и мы еще фракцией будем обсуждать. Если на самом деле предполагается снизить зарплаты чиновников, то, конечно, мы поддержим. Но хорошие специалисты, думаю, от этого не сбегут из администрации, их там не так много. К сожалению, дарькинская политика (экс-губернатор края Сергей Дарькин) много кумовства разводила, знакомств. При Миклушевском пока идет сокращение общего количества чиновников, часть департаментов убирают, и тенденция пока правильная. В этом плане он (Миклушевский) - молодец, но время покажет, эффективно это или не эффективно. Вновь образованные департаменты до конца еще не сформированы, вдруг там будет даже увеличение количества людей».
По неофициальным данным, с учетом надбавок зарплата руководителей департаментов краевой администрации достигает 80-100 тыс. рублей в месяц.
РИА «Клуб Регионов» www.club-rf.ru
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