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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 17 Ноября, 01:19 |
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Фестиваль "Вместе медиа. Дальний Восток" готовится к открытию во Владивостоке
Событие проводится Фондом независимого радиовещания при поддержке Союза журналистов России. Этот сезон станет для проекта шестнадцатым.
Фестиваль «Вместе медиа. Дальний Восток» во Владивостоке будет проходить 24-26 ноября в конференц-центре "AZIMUT Отель Владивосток" (Владивосток, ул. Набережная, д. 10)
Традиционно конкурсы «Вместе медиа» завершаются фестивалем, миссией которых является не только награждение победителей, но и объединение всех участников медиасообщества: от менеджеров, журналистов, редакторов, рекламщиков, SMM-щиков до технических медиаспециалистов вокруг яркого цехового проекта. Отдельной целью «Вместе медиа» является забота о подрастающем поколении профессионалов. Именно поэтому специальное место на фестивале отводится студентам.
Работа экспертов пройдет по двум основным направлениям: обсуждение работ, вошедших в шорт-лист конкурсов «Вместе – радио» и «Вместе медиа онлайн», открытые сессии образовательной программы. Победители конкурсов определяются путем открытого голосования всех участников обсуждения.
Мультиформатная образовательная программа будет состоять из лектория, практических сессий, мастер-классов и специальных мероприятий.
Мастер-классы и лекции помогут разобраться с насущными рабочими вопросами: например, как и где сегодня стоит искать новости, каким образом собрать красивую и информативную историю на любую тему и как продвигать свои материалы в социальных сетях. Кроме того, на фестивале всегда есть время для публичного обсуждения важных для журналиста этических и профессиональных вопросов.
В числе спикеров:
Маргарита Бондаренко, шеф-редактор Business FM (Москва),
Константин фон Эггерт, теле- и радиоведущий, телеканал «Дождь» (Москва),
Анастасия Лобада, зам. директора по цифровой стратегии ИД «Коммерсантъ» (Москва),
Иван Голунов, специальный корреспондент «Медузы»,
Марина Новикова-Грунд, психолингвист (Москва) и другие.
Впервые в фестивале принимает участие Издательская компания "Золотой Рог", которая поделится опытом реализации проекта "Экология, наука и бизнес".
Двери фестиваля открыты для всех участников медиапространства. Ознакомиться с программой «Вместе медиа. Дальний Восток» можно здесь. Зарегистрироваться можно по ссылке.
Партнеры: Информационное агентство России ТАСС, социальные сети «Вконтакте» и «Одноклассники», медиапроекты Mail.ru Group, LookAtMedia, глобальная сеть для профессионалов медиа HackPack.
Вопросы принимаются по адресу info@fnr.ru.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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