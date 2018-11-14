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В поезде Москва – Владивосток открылась экспозиция о великих русских путешественниках
15 ноября на Ярославском вокзале Москвы директор ОАО "РЖД" по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов и первый вице-президент Русского географического общества Артур Чилингаров презентовали новый совместный историко-географический просветительский проект.
В его рамках 10 вагонов поезда № 1/2 "Россия" сообщением Москва – Владивосток были оформлены материалами экспозиции "Золотой фонд Русского географического общества".
В оформлении интерьера и экстерьера состава представлены репродукции дневников, заметок, рисунков, которые создавались во время экспедиций, а также уникальных карт и книг. Каждый вагон поезда посвящен деятельности одного из великих русских путешественников, исследователей, членов Русского географического общества: П. П. Семенова-Тян-Шанского, К. И. Богдановича, Н. Н. Миклухо-Маклая, Н. М. Пржевальского, С. Р. Минцлова, Г. И. Радде, Э. К. Гофмана, Г. Е. Грумм-Гржимайло, Н. Д. Юргенса, Г. Ц. Цибикова.
По словам Дмитрия Пегова, выбор поезда "Россия" для этого проекта не случаен. Поезд следует по самому протяженному железнодорожному пассажирскому маршруту в мире, по территории одной страны (9288 км). Путешествуя им, можно изучать географию нашей Родины.
Лариса ЖИРОНКИНА
Фото Виктор ГУСЕЙНОВ
Журнал "Дальневосточный капитал"
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